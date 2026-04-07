Flora kehv seeria sai viimaks läbi

Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - FC Kuressaare
Jalgpalli Premium liiga viiendas voorus lõppes tiitlikaitsja Tallinna FC Flora kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria.

Floral oli koduliigas käsil viimase 30 aasta kõige pikem kaotusteseeria, kuid sellele pandi punkt teisipäeval, kui koduväljakul alistati FC Kuressaare 2:1.

Rauno Sappinen avas 15. minutil skoori ja tegi 63. minutil eeltöö Sander Alamaa tabamusele. Andero Kivi lõi neli minutit hiljem Kuressaare kasuks ühe värava tagasi, aga enamaks külalismeeskond võimeline ei olnud.

Narva Trans alistas samal ajal külla tulnud Tartu Tammeka 3:0. Avapoolajal kirjutati kaks väravat Ahmad Abdullahi Gero nimele ja teisel poolajal vormistas lõpptulemuse Cristian Campagna.

Transil ja Floral on mõlemal kirjas kuus punkti, liigatabelis paiknetakse vastavalt viiendal ja kuuendal kohal. Tammeka (6 punkti) on seitsmes ja Kuressaare (3 p) üheksas.

Kolmapäeval lähevad omavahel vastamisi Harju Laagri - Nõmme Kalju, Paide Linnameeskond - Nõmme United ning FCI Levadia - Pärnu Vaprus.

Toimetaja: Henrik Laever

