Karistusvisetel võitnud Kings kerkis taas play-off'i kohale

Ainsana karistusviske realiseerinud Adrian Kempe
Jäähokiliigas NHL teenis Los Angeles Kings olulise võidu, kui alistas kodupubliku ees Nashville Predatorsi karistusvisetel.

Kodujääl mänginud Kings läks soomlase Joel Armia tabamusest kuuendal minutil juhtima, aga Steven Stamkos vastas teise perioodi viiendal minutil viigiväravaga. Otsustavale kolmandikule läks Los Angeles vastu ikkagi vastu eduseisul, kui Scott Laughton lääneranniku klubi teise kolmandiku 14. minutil juhtima viis.

Otsustaval perioodil saatis šveitslane Roman Josi litri Kingsi väravasse ning kohtumine läks 2:2 viigiseisul lisaajale. Lisaminutitel väravalisa ei sündinud ja võitja otsustati karistusvisetel, kus ainsana suutis realiseerida Kingsi ründaja Adrian Kempe, kes vormistas võõrustajale 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) võidu.

Kings on sel hooajal kogunud 83 punkti ning kerkis läänekonverentsi viimasele play-off'i kohale, aga teises divisjonis mängiv Predators jääb neist vaid punkti kaugusele ja Pacific divisjoni rivaal San Jose Sharks omakorda kahe punkti kaugusele.

32 NHL-i meeskonnast 30 on pidanud vähemalt 77 kohtumist, kõik tiimid mängivad hooaja jooksul 82 korda. Põhiturniir lõppeb 17. aprillil, misjärel saab alguse Stanley karikaturniir.

Mõlemast konverentsist pääseb Stanley karika nimel heitlema kaheksa meeskonda - kahe divisjoni kolm parimat ning ülejäänud meeskondadest kaks parimat.

Tulemused:
Buffalo - Tampa Bay 4:2
Winnipeg - Seattle 6:2
San Jose - Chicago 3:2

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

06.04

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

06.04

Eesti meeste jäähokikoondis alustab ettevalmistust MM-turniiriks

05.04

Galerii: Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz

05.04

Galerii: Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu

05.04

Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

05.04

Naiste hokifinaali läks juhtima HC Grizzlyz, pronksi sai HK Säde

04.04

Galerii: Narva pööras hokifinaalis viimase minutiga kaotusseisu võiduks

04.04

NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

03.04

Kombe klubi avas veerandfinaalides võiduarve

03.04

Stankoveni duubel viis Hurricanesi karikamängudele

02.04

HC Panter peab uue peatreeneri leidma

02.04

Rooba pani KooKoo teisele võidule punkti

02.04

Colorado staar jõudis esimese mängijana tänavu 50 väravani

01.04

Buffalo Sabres küündis mitme ümmarguse tähiseni

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:43

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

12:06

Lucas Leok astus Saksamaa meistrivõistlustel pjedestaalile

11:32

Legia alistas Suuroru klubi, Tass naasis platsile tubli esitusega

11:00

KUULA | "Võimla" võttis sel nädalal luubi alla pingelised pallimängud Uuendatud

10:58

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

10:21

Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

09:44

Avapäeval rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

09:09

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

08:37

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo