Karistusvisetel võitnud Kings kerkis taas play-off'i kohale

Kodujääl mänginud Kings läks soomlase Joel Armia tabamusest kuuendal minutil juhtima, aga Steven Stamkos vastas teise perioodi viiendal minutil viigiväravaga. Otsustavale kolmandikule läks Los Angeles vastu ikkagi vastu eduseisul, kui Scott Laughton lääneranniku klubi teise kolmandiku 14. minutil juhtima viis.

Otsustaval perioodil saatis šveitslane Roman Josi litri Kingsi väravasse ning kohtumine läks 2:2 viigiseisul lisaajale. Lisaminutitel väravalisa ei sündinud ja võitja otsustati karistusvisetel, kus ainsana suutis realiseerida Kingsi ründaja Adrian Kempe, kes vormistas võõrustajale 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) võidu.

Kings on sel hooajal kogunud 83 punkti ning kerkis läänekonverentsi viimasele play-off'i kohale, aga teises divisjonis mängiv Predators jääb neist vaid punkti kaugusele ja Pacific divisjoni rivaal San Jose Sharks omakorda kahe punkti kaugusele.

32 NHL-i meeskonnast 30 on pidanud vähemalt 77 kohtumist, kõik tiimid mängivad hooaja jooksul 82 korda. Põhiturniir lõppeb 17. aprillil, misjärel saab alguse Stanley karikaturniir.

Mõlemast konverentsist pääseb Stanley karika nimel heitlema kaheksa meeskonda - kahe divisjoni kolm parimat ning ülejäänud meeskondadest kaks parimat.

Tulemused:

Buffalo - Tampa Bay 4:2

Winnipeg - Seattle 6:2

San Jose - Chicago 3:2