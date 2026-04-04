Hiline värav päästis Levadiale Nõmme Unitedi vastu punkti

Väravateta lõppenud avapoolaja järel tõmbas Victory Iboro 57. minutil karistusalas maha Levadia kaitseliini taha söödu saanud Dacosta Owusu ning järgnenud penalti realiseeris madala löögiga Nõmme meeskonna kapten Andre Frolov.

Äsja Eesti A-koondise eest oma debüütmängus värava löönud Levadia kaitsja Tanel Tammik sai siis 63. minutil teise kollase kaardi, aga mullune hõbedameeskond pääses ikkagi viigipunktiga, kui Joseph Saliste 87. minuti tsenderduse saatis peaga väravasse Wendell.

Teises laupäevases mängus alistas Harju JK Laagri Abdul Wahid Binate 51. ning Karel Eerme 55. minuti väravatest 2:0 Pärnu JK Vapruse ning kerkis tabelis Levadia ette teisele kohale.