X!

Hiline värav päästis Levadiale Nõmme Unitedi vastu punkti

Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia – FC Nõmme United
Vaata galeriid
46 pilti
Koduse jalgpalli Premium liiga neljandas voorus leppisid FCI Levadia ning FC Nõmme United laupäeval 1:1 viiki.

Väravateta lõppenud avapoolaja järel tõmbas Victory Iboro 57. minutil karistusalas maha Levadia kaitseliini taha söödu saanud Dacosta Owusu ning järgnenud penalti realiseeris madala löögiga Nõmme meeskonna kapten Andre Frolov.

Äsja Eesti A-koondise eest oma debüütmängus värava löönud Levadia kaitsja Tanel Tammik sai siis 63. minutil teise kollase kaardi, aga mullune hõbedameeskond pääses ikkagi viigipunktiga, kui Joseph Saliste 87. minuti tsenderduse saatis peaga väravasse Wendell.

Teises laupäevases mängus alistas Harju JK Laagri Abdul Wahid Binate 51. ning Karel Eerme 55. minuti väravatest 2:0 Pärnu JK Vapruse ning kerkis tabelis Levadia ette teisele kohale.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo