Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

KooKoo heitleb veerandfinaalis edasipääsu nimel Lahti Pelicansiga. Rooba klubi kaotas seeria avamängu lisaajal visatud väravast 0:1, kuid teine kohtumine võideti võõrsil kindlalt 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

KooKoo sooritas kokku 35 pealeviset, millest kuus kanti Rooba arvele, ent eestlane väravani ei jõudnud. Põhiraskust kandis Marcus Davidsson, kes viskas kaks väravat ja andis väravasöödu Joonas Odeni tabamusele.

Nelja võiduni peetava seeria kolmas mäng toimub neljapäeval KooKoo kodusaalis.