X!

Rooba klubi viskas teises mängus Lahti puuri litreid täis

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: Teemu Saarinen
Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo avas Soome jäähoki meistrivõistluste veerandfinaalis võiduarve.

KooKoo heitleb veerandfinaalis edasipääsu nimel Lahti Pelicansiga. Rooba klubi kaotas seeria avamängu lisaajal visatud väravast 0:1, kuid teine kohtumine võideti võõrsil kindlalt 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

KooKoo sooritas kokku 35 pealeviset, millest kuus kanti Rooba arvele, ent eestlane väravani ei jõudnud. Põhiraskust kandis Marcus Davidsson, kes viskas kaks väravat ja andis väravasöödu Joonas Odeni tabamusele.

Nelja võiduni peetava seeria kolmas mäng toimub neljapäeval KooKoo kodusaalis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo