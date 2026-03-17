FOTOD | Tartu Titansi laager tõi Paidesse üle 60 Ameerika jalgpalluri

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans korraldas möödunud nädalavahetusel Paides treeninglaagri, millest võttis osa üle 60 Baltikumi jalgpalluri.

Alates laupäeva hommikust kuni pühapäeva pärastlõunani veetsid viie Balti klubi, kahe Eesti lipujalgpalli klubi ning Eesti ainsa naiskonna esindajad väljakul üheksa tundi. Raske laagri lõpetas pühapäeval treeningmäng.

Tartu Titansi peatreener Craig Hamer jäi laagriga väga rahule. "Kõik Balti meeskonnad oli kohal, kõik läks paremini üle ootuste paremini. Ma ei tea, kas varem olnud nii kõrge tasemega treenerid Eestis, aga ma arvan, et siin algas midagi erilist. Ja see viib terve Balti liigat edasi," ütles treener.

Tartu, Riia, Kaunase, Vilniuse ja Klaipeda klubid tegid omavahel koostööd ning Paide laagriks suudeti ka rivaliteet kõrvale panna. "Ei olnud mingit pinget tiimide vahele, seda oli tore näha kuidas meeskonnad kokku mängisid. Oleme ikka vastased, aga saame samal ajal sõbrad olla," ütles Hamer.

Ameerika jalgpalli Balti liiga hooaeg algab mai lõpus, tiitlit kaitseb Tartu Titans.

Toimetaja: Siim Boikov

