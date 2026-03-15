Nõmme Kalju alistas Flora ka Premium liigas

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Jalgpalli Premium liiga teises voorus alistas Nõmme Kalju pühapäeval Sportland Arenal toimunud kohtumises tiitlikaitsja FC Flora 1:0.

Veebruari viimasel päeval Flora superkarikamängus alistanud Kalju teenis võidu ka esimeses omavahelises Premium liiga kohtumises, kui kolm punkti tõi neile Flora kaitsja Andreas Vaheri omavärav üheksandal minutil.

Paide Linnameeskond teenis kodupubliku ees 1:0 võidu Narva Transi üle, sealjuures tagasid võõrustajad kolm punkti matši seitsmendal lisaminutil Daniel Cabral De Oliveira suurepärase karistuslöögiga ligi 30 meetrilt.

FCI Levadia alistas 3:1 Harju JK Laagri. Bubacarr Tambedou kaheksanda minuti väravale vastas Abdul Wahid Binate 15. minutil, aga pidi Andre Liiva punase kaardi järel ligi tund aega vähemuses mängima ning Frank Liivaku ja Maksimilian Skvortsovi tabamused vastavalt 74. ja 75. minutil tõid Levadiale võidu.

Vaata intervjuud Rauno Alliku ja Henri Perkiga:

Enne mängu:

Teises voorus lähevad vastamisi kaks meeskonda, kes kohtusid ka paari nädala eest superkarikamängus. Siis saavutas 3:1 võidu Kalju. Pärast seda saadi liigahooaja avavoorus võõrsil jagu ka Tartu JK Tammekast 1:0.

Flora on pärast kaotust teeninud kaks võitu Nõmme Unitedi üle: liigas saadi vastasest jagu 3:0 ja karikasarjas 3:1.

"Vast on see ajalooline moment. Ma usun, et varem ei ole FC Flora neli mängu järjest Nõmme klubidega mänginud," kommenteeris Flora treener Aiko Orgla. "Superkarikas saime sahmaka Nõmme Kaljult, liigas ja karikas kohtusime Nõmme Unitediga ja nüüd on taas järg jõudnud Nõmme Kalju kätte."

"Peab tõdema, et superkarika mäng kriibib veel natukene südant ja palsam hingele oleks nüüd võtta eesootavast mängust kolm vajalikku punkti. Oleme omajagu pead ragistanud, et kuidas seda nüüd täpselt teha."

"Kalju on väga ühtne võistkond ning nende murdmine ei saa olema kellelegi lihtne sellel aastal," jätkas ta. "Videopilt aga üht-teist reedab ning omad nõrkused on neil olemas. Sama ilmselt mõtleb ka vastane. Kes vastase murekohad paremini üles leiab ja ära kasutab, see ilmselt võiduga koju ka marsib."

Kalju peatreener Nikita Andrejev ootab tugevat ja intensiivset mängu. "Viimane kohtumine Superkarikas lõppes meie jaoks võiduga, kuid see ei anna selles mängus mingit eelist," toonitas ta. "Teame, et tuleb raske mäng ning meie eesmärk on võtta kolm punkti."

Võitluslikku mängu ootab ka Kalju pallur Mattias Männilaan. "Alles äsja saime Flora üle olulise võidu superkarikas kätte, mistõttu on vastased eriti motiveeritud. Oleme mänguks hästi valmistunud ja teeme kõik, et hooaega jätkata kaotusteta ning kolm punkti koju tuua."

