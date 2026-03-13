Panter jäi veerandfinaalseerias taha

HC Panter - Liepaja
Eesti jäähokiklubi HC Panter kaotas Balti liiga esimese veerandfinaalmängu võõrsil Liepajale 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) ja jäi kolme võiduni peetavas seerias null-üks taha.

Esimesel kolmandikul kaheväravalise edu haaranud Liepaja viskas viimase perioodi alguses ka kolmanda tabamuse. Panteri ainus värav sündis paar minutit hiljem, kui Rasmus Kiige ja Nikita Puzakovi söödud realiseeris Rico-Marder Velja. Pärast seda viskas Läti klubi ühe värava veel.

Seeria teine mäng peetakse pühapäeval Tallinnas ja kolmas kaks päeva hiljem taas Lätis. Kui mõlemad peaks võitma Liepaja, siis on edasipääseja poolfinaali selgunud.

Samad klubid olid omavahel viis korda vastamisi ka põhiturniiril ja alati võitis Liepaja vähemalt kolme väravaga.

Toimetaja: Siim Boikov

