"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

Vabariigi aastapäeva tähistamiseks ellu kutsutud algatus "Vabariigi terviseks!" tõi Eesti terviseradadele enam kui 6500 inimest. Ületati seatud eesmärk ning tehti rohkem kui kaks ringi ümber maakera.

Liikumisüleskutse on iga aastaga kasvanud – kui 2024. aastal läbiti enam kui 30 000 kilomeetrit ning 2025. aastal üle 66 000 kilomeetri, siis tänavu püstitati kolme viimase aasta rekord.

Tänu suurepärasele talvele ja rohketele suusaradadele, liiguti kõige enam suuskadel – kokku üle 53 000 km. Rattaga sõideti 19 000 km, kõnniti ja matkati 12 000 km, joosti ja sörgiti üle 3000 km. Enim liikumiskilomeetreid koguti Nõmme-Harku, Pirita, Kõrvemaa, Haanja, Äkkeküla, Alutaguse, Mammaste, Keila, Kuningamäe ja Tartu maratoni rajalt ning mujalt loodusest.

Märkimisväärne osa kilomeetritest kogunes ka erinevatel rahvaüritustel ja ühisliikumistel, sealhulgas Kõrvemaa suusamaraton, Härma suusamaraton, Kuningamäe ja Narva suusasõit ning paljudel teistel ühissuusatamise, matkamise, rattasõidu ja jooksuüritustel üle Eesti.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera sõnul näitab osalejate aktiivsus, et värskes õhus liikumine on paljude eestimaalaste jaoks oluline. "Rõõmustav on näha, kui paljud inimesed võtsid vabariigi aastapäeva eel aja värskes õhus liikumiseks koos sõprade ja peredega. Iga liigutud kilomeeter on investeering nii enda tervisesse kui ka tugevamasse Eestisse," sõnas Jõepera.

Liikumisalgatuse patroon oli Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes kutsus inimesi leidma aega liikumiseks ja vaimse ning kehalise tasakaalu hoidmiseks.