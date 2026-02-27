X!

"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

Tervisesport
Narva suusasõit 2026
Narva suusasõit 2026 Autor/allikas: Jüri Vsivtsev
Tervisesport

Vabariigi aastapäeva tähistamiseks ellu kutsutud algatus "Vabariigi terviseks!" tõi Eesti terviseradadele enam kui 6500 inimest. Ületati seatud eesmärk ning tehti rohkem kui kaks ringi ümber maakera.

Liikumisüleskutse on iga aastaga kasvanud – kui 2024. aastal läbiti enam kui 30 000 kilomeetrit ning 2025. aastal üle 66 000 kilomeetri, siis tänavu püstitati kolme viimase aasta rekord.

Tänu suurepärasele talvele ja rohketele suusaradadele, liiguti kõige enam suuskadel – kokku üle 53 000 km. Rattaga sõideti 19 000 km, kõnniti ja matkati 12 000 km, joosti ja sörgiti üle 3000 km. Enim liikumiskilomeetreid koguti Nõmme-Harku, Pirita, Kõrvemaa, Haanja, Äkkeküla, Alutaguse, Mammaste, Keila, Kuningamäe ja Tartu maratoni rajalt ning mujalt loodusest.

Märkimisväärne osa kilomeetritest kogunes ka erinevatel rahvaüritustel ja ühisliikumistel, sealhulgas Kõrvemaa suusamaraton, Härma suusamaraton, Kuningamäe ja Narva suusasõit ning paljudel teistel ühissuusatamise, matkamise, rattasõidu ja jooksuüritustel üle Eesti.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera sõnul näitab osalejate aktiivsus, et värskes õhus liikumine on paljude eestimaalaste jaoks oluline. "Rõõmustav on näha, kui paljud inimesed võtsid vabariigi aastapäeva eel aja värskes õhus liikumiseks koos sõprade ja peredega. Iga liigutud kilomeeter on investeering nii enda tervisesse kui ka tugevamasse Eestisse," sõnas Jõepera.

Liikumisalgatuse patroon oli Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes kutsus inimesi leidma aega liikumiseks ja vaimse ning kehalise tasakaalu hoidmiseks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

15:37

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

15:23

"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

14:13

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

13:51

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

13:18

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

11:52

Ilves läheb lennumäe võistlusel suusarajale koos Rehrliga

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

08:05

"Spordipühapäev": miks jääpurjetamine tagaplaanile jäänud on?

26.02

Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

26.02

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

26.02

ETV spordisaade, 26. veebruar

26.02

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

26.02

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

26.02

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

26.02

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo