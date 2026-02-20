X!

VAATA OTSE | Henry Sildaru võistleb rennisõidu kvalifikatsioonis

OM2026
{{1771568160000 | amCalendar}}
OM2026

Täna kell 11.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia freestyle-suusatamise meeste rennisõidus kvalifikatsioonist. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas, reporter on Debora Saarnak.

Algselt neljapäeval toimuma pidanud, aga ilmaolude tõttu päeva võrra edasi lükatud võistlusel stardib 25 osaleja hulgas ka eestlane Henry Sildaru. Kvalifikatsioonist tagab koha lõppvõistlusel tosin paremat.

19-aastane Sildaru on sel hooajal osalenud ühel rennisõidu MK-etapil, saades Ameerika Ühendriikides Buttermilkis 11. koha. Hooaeg varem oli ta MK-etappidel 12. ja 17., aga maailmameistrivõistlustel koguni kuues.

Milano Cortina olümpiamängudel on Sildaru jaoks tegemist kolmanda alaga: pargisõidus sai ta 21. ja Big Air hüpetes 22. koha ehk kummalgi juhul edasi lõppvõistlusele ei pääsenud.

Reedese võistlusega kõige suurem favoriit on kohe esimesena laskuv Uus-Meremaa suusataja Finley Melville Ives, aga kõrgeks loetakse ka ameeriklaste Alex Ferreira ja Nick Goepperi võimalusi.

Toimetaja: ERR Sport

