X!

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali

OM2026
{{1771416660000 | amCalendar}}
Artturi Lehkonen
Artturi Lehkonen Autor/allikas: SCANPIX / AP
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude jäähokiturniiri veerandfinaalis sai Soome koondis jagu Šveitsist lisaajal 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).

Šveits asus kohtumist avakolmandikul 2:0 juhtimas, kusjuures Damien Riati ja Nino Niederreiteri tabamused sündisid vaid pisut enam kui minuti jooksul.

Soomel kulus Šveitsi puuriluku Leonardo Genoni ülemängimiseks pea 54 minutit, mil Sebastian Aho vähendas vahe minimaalseks. Soome päästev viigivärav sündis vaid 1.12 enne lõppu, autoriks Miro Heiskanen.

Soome viskas võiduvärava 3.23 pärast lisaaja algust. Anton Lundelli ja Esa Lindelli söödud vormistas tabamuseks Colorado Avalanche'i ründemängija Artturi Lehkonen.

Enne mängu

Nelja aasta eest esmakordselt olümpiavõitjaks kroonitud Soome alustas tänavust olümpiaturniiri 1:4 kaotusega Slovakkiale, kuid sai seejärel B-alagrupis jagu nii Rootsist (4:1) kui ka Itaaliast (11:0).

Soome lõpetas küll alagrupis Slovakkia järel teisena, aga pääses ikkagi otse veerandfinaali, sest oli parim teise koha meeskond kõigi kolme alagrupi peale.

Šveits alistas A-alagrupis normaalajal Prantsusmaa (4:0) ja lisaajal Tšehhi (4:3) ning kaotas Kanadale 1:5. Teisipäeval madistas Šveits play-off'i avaringis Itaaliaga, kellest oli parem 3:0.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

22:02

VAATA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi Uuendatud

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

20:26

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

19:18

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18:46

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

sport.err.ee värsked uudised

22:34

ETV spordisaade, 18. veebruar

22:02

VAATA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi Uuendatud

21:45

Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali Uuendatud

21:37

VIDEO | Õigel hetkel tulnud väravad viisid Kanada nelja hulka

20:41

VIDEO | Soome medališanss jäi dramaatilisse kukkumisse

20:26

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali Uuendatud

19:18

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18:46

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

17:27

Sildaru: treeningtingimused on siin natuke nii ja naa olnud

16:12

Vigurhüpetes riputati kuld teist olümpiat järjest sama naise kaela

15:46

Slovakkia viskas veerandfinaalis Saksamaa võrku kuus litrit Uuendatud

15:37

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks Uuendatud

15:04

Glinka pidi Lille'is reketid pakkima

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo