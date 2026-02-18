Soome tuli lõpuminutitel 0:2 kaotusseisust välja ja pääses poolfinaali

Šveits asus kohtumist avakolmandikul 2:0 juhtimas, kusjuures Damien Riati ja Nino Niederreiteri tabamused sündisid vaid pisut enam kui minuti jooksul.

Soomel kulus Šveitsi puuriluku Leonardo Genoni ülemängimiseks pea 54 minutit, mil Sebastian Aho vähendas vahe minimaalseks. Soome päästev viigivärav sündis vaid 1.12 enne lõppu, autoriks Miro Heiskanen.

Soome viskas võiduvärava 3.23 pärast lisaaja algust. Anton Lundelli ja Esa Lindelli söödud vormistas tabamuseks Colorado Avalanche'i ründemängija Artturi Lehkonen.

Enne mängu

Nelja aasta eest esmakordselt olümpiavõitjaks kroonitud Soome alustas tänavust olümpiaturniiri 1:4 kaotusega Slovakkiale, kuid sai seejärel B-alagrupis jagu nii Rootsist (4:1) kui ka Itaaliast (11:0).

Soome lõpetas küll alagrupis Slovakkia järel teisena, aga pääses ikkagi otse veerandfinaali, sest oli parim teise koha meeskond kõigi kolme alagrupi peale.

Šveits alistas A-alagrupis normaalajal Prantsusmaa (4:0) ja lisaajal Tšehhi (4:3) ning kaotas Kanadale 1:5. Teisipäeval madistas Šveits play-off'i avaringis Itaaliaga, kellest oli parem 3:0.