TÄNA OTSE | Kas Kanada võtab Tšehhi vastu taas suure võidu?

Täna kell 17.35 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniirilt, kus lähevad teises veerandfinaalis vastamisi Kanada ja Tšehhi. Kommenteerivad Villem Koitmaa ja Ragnar Russ.