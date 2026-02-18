X!

Kanada pääses ehmatusega ja jõudis poolfinaali

Mitch Marner (punases) viskab võiduvärava
Mitch Marner (punases) viskab võiduvärava Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kanada jäähokikoondis alistas Milano Cortina olümpiaturniiri veerandfinaalis Tšehhi lisaajal 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) ja tagas koha medalimängudel.

Favoriidina mängule tulnud Kanada kaotas avakolmandiku 1:2 ja jäi pisut vähem kui kaheksa minutit enne lõppu uuesti 2:3 taha, aga Nick Suzuki tabamus 3.27 enne sireeni päästis neile lisaaja. Pärast lisaaja algust kulus Mitch Marneril võiduvärava viskamiseks vaid minut ja 22 sekundit.

Keerulisest seisust välja tulnud Kanada nelja värava juures kolmel oli roll noorel ründetähel Macklin Celebrinil, kes sai kirja ühe tabamuse ja kaks resultatiivset söötu. Connod McDavid toetas omasid kahe tulemusliku sööduga.

Kanada koondis pidi kohtumise jooksul kandma ka kaotusi, sest kapten Sidney Crosby, kes tõi omadele seni viimase olümpiavõidu 2010. aastal Vancouveris, vigastas jalga ega tulnud seejärel enam jääle.

Enne mängu

Kanada läbis A-alagrupi täiseduga ja lõpetas väravate vahega +17. Avamängus alistati tänane vastane Tšehhi veenvalt 5:0 ning seejärel saadi Šveitsist jagu 5:1 ja Prantsusmaast koguni 10:2.

Tšehhi oli Kanadalt saadud suure kaotuse järel 6:3 parem Prantsusmaast, kuid kaotas viimases voorus lisaajal Šveitsile 3:4. Teisipäeval lülitas Tšehhi play-off'i esimeses ringis 3:2 võiduga konkurentsist välja Taani.

Toimetaja: ERR Sport

