TÄNA OTSE | Soliidse hüppe teinud Ilves läheb suusarajale kuuendana

Teisipäeval võistlevad kahevõistlejad Milano Cortina taliolümpiamängudel suurel mäel, võistlustules on ka eestlased Kristjan Ilves ja Ruubert Teder. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne murdmaasõidust algab kell 14.30, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporteriks on Johannes Vedru.

Ilves tegi suurel mäel 137-meetrise õhulennu, millega teenis 144,0 punkti ja kokkuvõttes kuuenda koha.

Parima hüppe tegi jaapanlane Ryota Yamamoto, kes maandus 136,5 meetri kaugusel (150,0 punkti). Ilvese ja tema vahele mahtusid austerlane Johannes Lamparter (136 m; 148,0 p), norralane Andreas Skoglund (132 m; 146,1 p), austerlane Thomas Rettenegger (137 m; 145,4 p) ja norralane Jens Luraas Oftebro (132,5 m; 144,6 p).

Ilves läheb suusarajale Yamamotost 24 sekundit hiljem, Oftebro stardib kaks sekundit varem. "Kolm punkti jäi puudu, oleks seal Skoglundi eest saanud startida! Selle koha pealt pean küll endale tuti tegema, nii ei tohi maanduda," ütles Ilves pärast võistlust ERR-ile. "Suusk läks natuke alt ära ja karistatakse kõvasti. Kokkuvõttes tegin kaks väga head hüpet."

"Nagu [esmaspäeval] ütlesin, mul on vaja võistlusnärvi, et keha ja pea kokku võtta. Tihtipeale mul pinge all asjad toimivad paremini," lisas ta. "Tehniliselt olen rahul, kaks korralikku hüpet, saab tõesti rahul olla. Alati peab üks paganama asi olema, mis kripeldama jääb! Aga see oli mu enda viga."

Teder maandus 118 meetri kaugusel ja teenis hüppega 99,8 punkti, millega sai 36 mehe konkurentsis 33. koha. Tema saab lähte liidrist kolm minutit ja 21 sekundit hiljem.

Enne hüpet:

29-aastane Ilves alustas oma karjääri neljandat olümpiat suurepäraselt, kui teenis eelmisel nädalal toimunud normaalmäe hüppevõistlusel esikoha. Paraku püüdsid konkurendid ta kinni, aga eestlane saavutas siiski karjääri parimat olümpiatulemust tähistava kuuenda koha.

Suur mägi tema jaoks nii meeldiv ei ole, aga Ilves treeningutel oli ta stabiilselt esikümnes. "Väike mägi oli kohe jalas. Siin on mägi laugem. Natuke on probleeme hoovõtuga. Ma ei ole veel leidnud õiget asendit, millega otsale peale sõita. Tunnen, et ei saa jalast seda tõuget kätte," ütles Ilves ERR-ile. "Midagi väga kehva ka ei ole, aga ei leia survepunkti jala all, kust hakata tõuget tegema. Hüpe on natuke selline, et jääb puus vastu lendama."

16-aastane Teder sai normaalmäe hüppel 30. koha ja näitas suusarajal sisu, aga kokkuvõttes jäi koht samaks. "See rahva ergutus... kui Otepää MK-l oli see vägev, siis siin on ikka kordades ägedam. Nii palju eestlaseid on ka raja ääres - see on ka tore," ütles ta pärast karjääri esimest olümpiavõistlust.

Normaalmäe võistlusel teenis võidu norralane Jens Luraas Oftebro, kes edestas austerlast Johannes Lamparterit ja soomlast Eero Hirvoneni. Ilvese ja esikolmiku vahele mahtusid veel austerlane Stefan Rettenegger ja soomlane Ilkka Herola.