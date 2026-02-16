X!

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

OM2026
Maximilian Franzreb (Saksamaa) ja Auston Matthews (USA)
Maximilian Franzreb (Saksamaa) ja Auston Matthews (USA) Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude meeste jäähokiturniiril alistas Ameerika Ühendriikide koondis Saksamaa 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) ja sellega tõmmati alagruppidele joon alla.

USA tähtmängija Austin Matthews karistas sakslasi kahe värava ja ühe resultatiivse sööduga. Ühe värava lisasid Zach Werenski, Brock Faber ja Tage Thompson. Saksamaa ainsa tabamuse autor oli Tim Stützle.

Ameerika Ühendriikide hokikoondis lõpetas C-alagrupi täiseduga - varasemates mängudes alistati ka Läti 5:1 ja Taani 6:3 - ning nõnda pääseti otse veerandfinaali. Ülejäänud kolmik jätkab kaheksandikfinaalis.

Kui alagrupimängud said mängitud, selgus ühtlasi, et grupivõitjate (Kanada, Slovakkia, USA) kõrval pääseb parima teise koha omanikuna otse veerandfinaali Soome koondis.

Teisipäeval kohtuvad kaheksandikfinaalides aga Saksamaa - Prantsusmaa, Šveits - Itaalia, Tšehhi - Taani ja Rootsi - Läti. Nende paaride võitjad lähevad seejärel päev hiljem veerandfinaalis vastamisi vastavalt Slovakkia, Soome, Kanada ja USA-ga.

Teoreetiliselt võib näha näiteks Soome - Rootsi või Tšehhi - Slovakkia finaali, kuid USA ja Kanada kohtuvad edu korral omavahel poolfinaalis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

11:31

Spordimuuseumi kogud. Allar Levandi võistlusnumber 13

11:11

Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

10:38

VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom? Uuendatud

10:30

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

09:49

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

09:25

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse paarissõidu olümpiavõitjateks?

08:49

TÄNA OTSE | Olümpial debüteerib uudne suusahüppe meeskonnavõistlus

00:37

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

