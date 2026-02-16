Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

Milano Cortina olümpiamängude meeste jäähokiturniiril alistas Ameerika Ühendriikide koondis Saksamaa 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) ja sellega tõmmati alagruppidele joon alla.

USA tähtmängija Austin Matthews karistas sakslasi kahe värava ja ühe resultatiivse sööduga. Ühe värava lisasid Zach Werenski, Brock Faber ja Tage Thompson. Saksamaa ainsa tabamuse autor oli Tim Stützle.

Ameerika Ühendriikide hokikoondis lõpetas C-alagrupi täiseduga - varasemates mängudes alistati ka Läti 5:1 ja Taani 6:3 - ning nõnda pääseti otse veerandfinaali. Ülejäänud kolmik jätkab kaheksandikfinaalis.

Kui alagrupimängud said mängitud, selgus ühtlasi, et grupivõitjate (Kanada, Slovakkia, USA) kõrval pääseb parima teise koha omanikuna otse veerandfinaali Soome koondis.

Teisipäeval kohtuvad kaheksandikfinaalides aga Saksamaa - Prantsusmaa, Šveits - Itaalia, Tšehhi - Taani ja Rootsi - Läti. Nende paaride võitjad lähevad seejärel päev hiljem veerandfinaalis vastamisi vastavalt Slovakkia, Soome, Kanada ja USA-ga.

Teoreetiliselt võib näha näiteks Soome - Rootsi või Tšehhi - Slovakkia finaali, kuid USA ja Kanada kohtuvad edu korral omavahel poolfinaalis.