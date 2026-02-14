X!

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

OM2026
Dans Locmelis
Dans Locmelis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
OM2026

Läti jäähokikoondis alistas Milano Cortina olümpiaturniiri teises voorus Saksamaa 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) ja kirjutas tabelisse esimese võidu.

Läti jäi esimesel kolmandikul kaks korda kaotusseisu, kuid viimast perioodi alustati 2:2 viigiseisult. Siis visati kaks väravat ja sakslaste viimaste minutite tabamus enam midagi ei muutnud.

Kahel korral karistas sakslasi Dans Locmelis, ühe väravaga panustasid Eduards Tralmaks ja Renars Krastenbergs. Paari resultatiivse sööduga panustas koondise üks suuremaid tähti Zemgus Girgensons.

"Me alles ehitame oma mängu, me ei ole veel oma parimas hoos. Aga me jõuame sinna," lubas Tampa Bay Lightningu ründaja pärast kohtumist. "Paberil on meil ilmselt kõigi aegade parim tiim, kõige rohkem NHL-i mängijaid ja me läheme iga mänguga paremaks.

C-alagrupi esimeses voorus oli Läti pidanud tunnistama USA 5:1 paremust. Teises laupäeva lõunases mängus oli Rootsi üle Slovakkiast 5:1 (1:1, 2:1, 2:1).

Reede õhtul peeti kaks A-grupi teise vooru kohtumist: Kanada alistas Šveitsi 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) ja Tšehhi oli parem Prantsusmaast 6:3 (2:0, 2:3, 2:0).

Meeste jäähokiturniiril on tosin tiimi jaotatud kolme neljaliikmelisse gruppi, mille paremad jõuavad otse veerandfinaali, aga sõelmängudele pääsevad tegelikult kõik meeskonnad.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

18:01

Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

17:42

VAATA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu? Uuendatud

17:31

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

16:19

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

15:36

VIDEO | Johannes Vedru käis Alpe Cermisi tipus: ei võtnud higisekski!

15:10

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

sport.err.ee värsked uudised

18:01

Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

17:42

VAATA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu? Uuendatud

17:31

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

16:19

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

15:36

VIDEO | Johannes Vedru käis Alpe Cermisi tipus: ei võtnud higisekski!

15:10

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

14:55

Petrõkina jõudis Milanosse: ma ei tunne pinget

14:30

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

13:52

Soome suusaliit esitas Norra ja USA määrdetiimi tõttu protesti

13:36

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

13:08

Vetkal naasis põhikoosseisu võidukalt

12:34

TÄNA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad suurel mäel õhku

11:56

Kaljulaid: ei saa aru, kuidas tagasihoidlik kiiver on poliitiline akt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo