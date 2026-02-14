Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

Läti jäi esimesel kolmandikul kaks korda kaotusseisu, kuid viimast perioodi alustati 2:2 viigiseisult. Siis visati kaks väravat ja sakslaste viimaste minutite tabamus enam midagi ei muutnud.

Kahel korral karistas sakslasi Dans Locmelis, ühe väravaga panustasid Eduards Tralmaks ja Renars Krastenbergs. Paari resultatiivse sööduga panustas koondise üks suuremaid tähti Zemgus Girgensons.

"Me alles ehitame oma mängu, me ei ole veel oma parimas hoos. Aga me jõuame sinna," lubas Tampa Bay Lightningu ründaja pärast kohtumist. "Paberil on meil ilmselt kõigi aegade parim tiim, kõige rohkem NHL-i mängijaid ja me läheme iga mänguga paremaks.

C-alagrupi esimeses voorus oli Läti pidanud tunnistama USA 5:1 paremust. Teises laupäeva lõunases mängus oli Rootsi üle Slovakkiast 5:1 (1:1, 2:1, 2:1).

Reede õhtul peeti kaks A-grupi teise vooru kohtumist: Kanada alistas Šveitsi 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) ja Tšehhi oli parem Prantsusmaast 6:3 (2:0, 2:3, 2:0).

Meeste jäähokiturniiril on tosin tiimi jaotatud kolme neljaliikmelisse gruppi, mille paremad jõuavad otse veerandfinaali, aga sõelmängudele pääsevad tegelikult kõik meeskonnad.