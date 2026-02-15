X!

Kanada viskas viimases alagrupimängus Prantsusmaale kümme väravat

Macklin Celebrini (paremalt teine) koondisekaaslastega
Macklin Celebrini (paremalt teine) koondisekaaslastega
Olümpiamängude meeste jäähokiturniiril pakkus suursoosik Kanada viimases alagrupimängus järjekordse jõudemonstratsiooni, kui alistas Prantsusmaa 10:2.

Juba varem edasipääsu taganud Kanada kasuks viskas Macklin Celebrini kaks väravat, ühe tabamuse said kirja nii Tom Wilson, Devon Toews, Mark Stone, Cale Makar, Sidney Crosby, Connor McDavid, Bo Horvat kui Brandon Hagel.

Milano Cortina OM-i hokiturniiril nähti pühapäeval ka esimest tõelist kaklust, kui kolmanda perioodi keskel lasid rusikad käiku Wilson ja Pierre Crinon. Prantslaste väravad viskasid Floran Douay ja Sacha Treille.

Päeva esimeses vastasseisus pidasid Šveits ja Tšehhi korraliku põnevuslahingu, millest väljusid lisaajal 4:3 võiduga šveitslased. Reedeses kaotusmängus Kanadale ründajast Kevin Fialast ilma jäänud Šveits jäi avakolmandiku lõpus kaotusseisu, aga viskas teise perioodi lõpus pooleteise minutiga kaks väravat ja läks ise ette.

Pärast Radim Simeki tabamust otsustava kolmandiku alguses taastas Pius Suter poolteist minutit hiljem Šveitsi edu, Martin Necas sahistas kaks minutit enne normaalaja lõppu veel šveitslaste võrku, aga otsustava tabamuse autoriks oli 1.49 pärast lisaaja algust Dean Kukan. Võit tagas Šveitsile A-grupis ka Kanada järel teise koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

