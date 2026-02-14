TÄNA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu?

Kiiruisutaja Marten Liiv stardib laupäeval Milano Cortina taliolümpial 500 meetri distantsil. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.55, kommenteerivad Helar Osila ja Mart Markus ning reporteriks on Maarja Värv.

Eesti lipukandja Liiv alustas oma karjääri kolmandat olümpiat 1000 meetri distantsiga, aga ebaõnnestus teises sisekurvis ja sai oma põhialal kokkuvõttes 14. koha. "Tsentrifugaaljõud surus kuidagi välja, ei suutnud kiirust üles kerida. Hästi palju kiirust läks sinna kaduma. Laktaat tuli ka üsna varakult, kahjuks nii," ütles ta pärast sõitu ERR-ile.

29-aastane kiiruisutaja on jõudnud olümpiaks heasse vormi ja ütles ka pärast kolmapäevast võistlust, et kiirust on tal kenasti. Nüüd on vaja see ära kasutada 500 meetri distantsil, kus ta kaks aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitis.

Lõppenud MK-hooajal näitas eestlane sel distantsil arengut, kui pälvis hooaja peale MK-sarjas kuuenda koha. Täpselt sama koha sai ta ka 1000 meetri distantsi arvestuses.

Kiiruisutamise maailma tipud on olümpial rivis ja 1000 meetris oma karjääri esimese olümpiavõidu teeninud ameeriklane Jordan Stolz tahab võidukat hoogu jätkata ka poole lühemal distantsil. Selleks tuleb seljatada tugevaid konkurente, muuhulgas neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud hiinlast Gao Tingyud, hõbeda saanud lõuna-korealaast Cha Min-kyud ja pjedestaali madalaimal astmel seisnud jaapanlast Wataru Morishiget.