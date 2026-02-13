Markus Liivi teise distantsi eel: konkurents 500 meetris on veel tugevam

Liiv alustas Milano Cortina olümpiamänge kolmapäeval, kui pidi 1000 meetri distantsil leppima ajaga 1.09,06 ja 14. kohaga. Võistluse järel oli Liiv selgelt pettunud.

"Ma arvan, et see oli tööõnnetus," rääkis kiiruisutreener Mart Markus reedel ETV spordistuudios. "Miks asi läks halvasti, oli see teine kurv, kus kiiruisutajal on 1000 meetris kõige suurem kiirus. See läks tal väga halvasti, ta kaotas väga palju kiirust ja teise ringiga enam midagi teha ei suutnud. Ta ise oli kohutavalt pettunud, aga ütles, et üks päev puhkust, väike lahtisõit ja küll laupäeval tuleb."

Markuse sõnul on Liivi puhul 1000 meetri distantsil neid märke näha olnud kogu hooaja vältel. "Ta pole suutnud sel hooajal 1000 meetri teist poolt korralikult sõita. Ta on ise pettunud, natuke kriitiline oma treeningplaanide suhtes. Taheti ju parandada just 1000 meetri teist poolt, aga areng on tulnud hoopis 500 meetris," tõdes Markus.

1000 meetri distantsil teenis oma esimese olümpiakulla USA kiiruisutalent Jordan Stolz, kes püstitas olümpiarekordi 1.06,28. Pjedestaalile jõudsid ka hollandlane Jenning de Boo (1.06,78) ja hiinlane Ning Zhongyan (1.07,34). Liiviga paaris sõitnud poolakas Damian Žurek sai neljanda koha.

"Kui Marteniga pärast võistlust kohtusin, ütles ta, et medal poleks mingi sõiduga reaalne olnud, sest tase oli kohutavalt tugev. Esimesed kaks olid täiesti omaette maailmast, kolmas oli püütav, aga väga tugeva tasemega võistlus," sõnas Markus.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne meeste 500 meetri distantsilt algab laupäeval kell 17.55. "1000 meetrist me väga midagi teada ei saanud, sest ta ei saanud oma esimest ringi korralikult sõita. Me ei tea, mis tema kiirus on," tõdes Markus. "Aga ta ise arvab, et kui ta suudab oma hooaja parima stardi teha... arvan, et ootus ikkagi on, et esikümne koht tuleb. Aga konkurents 500 meetris on veel suurem kui 1000 meetris. Kui seal oli kindel, et Jordan Stolz võidab, siis 500 meetris on kõik lahtine."