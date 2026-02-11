Uisutreener Vaher usub, et Liiv võtab end 500 meetriks väga hästi kokku

Eesti kiiruisutaja Marten Liiv piirdus Milano Cortina olümpia 1000 meetri distantsil 14. kohaga. See ei olnud soovitud tulemus ja eestlane tunnistas ka ise, et sõit tehniliselt ei õnnestunud. Etteastet kommenteeris ETV spordisaate stuudios uisutreener Tuuli Vaher.

Pekingis oli Marten sel distantsil seitsmes ja kuu aega tagasi Euroopa meistrivõistlustel pronksil. Tänane 14. koht on ikka selgelt pettumus ja tema aeg jäi ju selgelt hooaja parimale tulemusele alla. Mis on tehnilised nüansid, mis puudu jäid. Me kuulsime teda ütlemas, et tsentrifugaaljõud vedas teda justkui ringist välja. Seleta palun, mida see täpsemalt tähendab.

See on kahjuks sport. Väga väikesed tehnilised asjad mõjutavad väga kergesti kogu sõitu. Ma ei ole väga jõudnud lähemalt seda vaadata, aga see puus oli seal natuke paigast ära ja kui puus ja õlad on viltu, siis kahjuks sa lähed kiirusega kurvist välja. See juhtus ka kurvi tipus niimoodi.

Marten oli paaris Damian Žurekiga, kes on tuntud selle poolest, et on kõva, tugeva stardiga. Kui Marteni jaoks on distantsi teine pool tavaliselt see, kus tal on raskem ja kus ta kipub ära vajuma, siis kas selline kiire alustaja tema kõrval on pigem hea või pigem mitte?

Ma arvan, et pigem ikkagi hea, aga kiiruisutamises on niimoodi, et alati peab sõitma enda sõitu. Mis tähendab seda, et sa vaatad, et oi vastane on nii kiire ja mina tahan sama sammu teha. Selle mõttega lähed enda rütmist täiesti välja ja see mõjutab kogu edasist sõitu. Näed, et vastane on seal, aga sa pead keskenduma enda peale.

Räägime korra Jordan Stolzist ka, kes lõi üle hiidvana olümpiarekordi ja on olnud sel hooajal alistamatu. Mida teeb tema teisiti, et ta on nii võimas ja et ta niimoodi valitseb?

Tal on lihtsalt füüsis nii tugev. Ma olen ka vaadanud videoid. Neil on treeneriga ka YouTube'i videoid. Saate ise ka vaatama minna, mis ta teeb. Aga ta füüsis ongi nii tugev, et võimaldab raskusi teha jõusaalis ja nii pikki treeninguid. Kui tavaliselt uisutaja sõidab 1000 meetrit, siis ta sõidab ka kas 500 või 1500 meetrit. Need, kes sõidavad kõiki kolme nagu Stolz, siis seda on pigem harva.

Meie Marten sõidab 500 meetrit laupäeval. Mida me võime poole lühemal distantsil oodata? Vrasemalt see ei ole talle olnud meelisala, pigem 1000 meetrit, aga nüüd on ta ka viiesajas juurde pannud.

Mina arvan, et tema võtab ennast väga hästi kokku, sest ta on emotsionaalselt väga tugev sportlane. Tuleb teha hea analüüs treeneriga ja ta tuleb sellest kindlasti välja. Mina usun. Ma arvan, et see 500 tuleb öö ja päev [võrreldes 1000 meetriga - ERR].