Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

Marten Liiv pani neljapäeval punkti oma karjääri kolmandatele olümpiamängudele, kui sai oma kõrvalalal, 1500 meetri distantsil 27. koha.

Teises paaris jääle astunud Liiv sõitis välja aja 1.47,76 ning edestas sellega kolme konkurenti. "Tegemist oli minu kõige vähem tähtsama sõiduga. Hea, et siin võistelda sain. Keha sõitsin tühjaks ja tehniliselt oli täiesti okei sõit," kommenteeris Liiv pärast võistlust.

"Tunne oli tegelikult hea, esmaspäevast alustasin natuke tugevamate treeningutega, põhirõhk on juba suunatud kahe nädala pärast toimuvaks sprindi MM-iks. See 1500 meetrit oli hea tugev treening minu jaoks," lisas ta.

Liivi sõnul on ta treeneriga enda jaoks pettumust valmistanud olümpiasõite juba analüüsinud ning suure tõenäosusega mindi alt treeningkoormuse liigse vähendamisega. "Viimased tugevad treeningud jäid Inzelli, pärast seda oli... võiks öelda lihvimine. Tundsin, et keha on võib-olla liiga palju puhkust saanud. Tagantjärgi tarkusena oleks ka siia jõudes võib-olla pidanud tugevamad treeningud tegema," sõnas ta.

Kas 29-aastane Liiv võtab ette ka oma kolmanda olümpiatsükli? "See on hea küsimus! Nüüd on kolm olümpiat tehtud, võtan nüüd aasta korraga. Seedin selle olümpia ära, siis võtan hooaeg hooaja kaupa ja vaatame."