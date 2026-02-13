Alev: see fraas "kulmude peal" oli peaaegu reaalsus

32-aastane Alev nägi võrreldes ebaõnnestunud suusavahetusega sõiduga positiivseid märke. "Nii hull ikka päris ei olnud. Vähemalt selliseid probleeme nagu suusavahetusega sõidus, ei olnud. Jalad olid küll rasked, aga eks see ikka käib selle juurde vahepeal. Rahuldav sõit," lausus ta ERR-ile.

"Enesetunne oli parem. Peaaegu sarnane nagu enamasti on olnud. See suusavahetusega sõit - see oli ikka täielik anomaalia. Ega nüüd täna ka midagi ülemäära... 20 sekka, mis oli kindel eesmärk ja mis sel aastal kaks maailmakarikat on olnud - napilt sees või väljas - seda siin kindlasti ei tule."

20 sekka viinuks umbes 20 sekundit parem aeg. Pool minutit parem aeg toonuks juba peaaegu esikümnekoha. "Pool minutit on ikka kosmiline vahe. Seda ei olnud kindlasti võtta," tunnistas Alev. "Ainuke element, millega ma olen rahul - suutsin endasti ikkagi kõik anda. See, kuidas ma viimasest tõusust üles tulin. See fraas "kulmude peal" oli peaaegu reaalsus. Seal ei olnud enam mitte midagi võtta."

Oma suusaga jäi ta rahule. "Ma usun, et see oli korras. Kolm erinevat ringi, ega siin väga kellegiga koos sõita ei saa, aga need üksikud hetked... suusa taha poolteist minutit panna kindlasti ei saa."

"Kümme kilomeetri sõidud ongi mul olnud raskemad," tunnistas ta. "Mõnes mõttes ka endale üllatuseks olen sõitnud ikkagi kaks korda väga korralikud kümme kilomeetrit. Ühel korral isegi allaminutilise kaotusega, teine kord minuti. Okei, see on MK-taseme rada, aga võib-olla natuke aeglasemad olud. Vahe tuleb natuke suurem, aga seda oli ikka natuke liiga palju."

Himma sai 36. koha. "Sai suhteliselt okeilt jõuvarusid jagatud. Aga ulme raske rada," vangutas ta pead. "Ei tea, kas olen kunagi nii rasket võistlust teinud. Sai endast kõik välja lastud. Viimasel tõusul tundsin, et pea lõhub ja andsin kõik, mis mul oli endast anda. Selles mõttes olen rahul, et sai end täna tühjaks sõidetud."