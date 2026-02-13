X!

Kläbo võttis kolmanda kulla, Alev 28.

OM2026
{{1770965400000 | amCalendar}}
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude murdmaasuusatamise meeste 10 km eraldistardist vabatehnikasõidu võitis norralane Johannes Hösflot Kläbo (20.36,2), kes edestas prantslast Mathis Desloges'i (+4,9) ja koondisekaaslast Einar Hedegarti (+14,0).

Suure osa distantsist juhtis Hedegart, aga lõpus oli Kläbo tempo siiski selgelt parem. Kui veel üheksanda kilomeetri peal oli Hedegart 0,7 sekundiga peal, siis lõpuks kaotas ta konkurendile lausa 14 sekundiga ja lasi mööda ka Desloges'i.

See tähistas Kläbole kolmandat kulda Milano Cortina mängudelt. Esimese võitis ta suusavahetusega sõidus ja teise individuaalsprindis. Desloges sai teise hõbeda, sest Kläbo järel lõpetas ta teisena ka suusavahetusega sõidu.

Kaheksa hulka sõitsid veel Harald Östberg Amundsen (Norra; +24,0), Martin Löwström Nyenget (Norra; +27,3), Andrew Musgrave (Suurbritannia; +30,1), Martino Carollo (Itaalia; +39,6) ja Hugo Lapalus (Prantsusmaa; +51,1).

Eesti suusatajatest jõudsi 30 hulka Alvar Johannes Alev, kes sai 28. koha (+1.34,0). Martin Himma oli 36. (+1.45,4).

Enne võistlust

Kokku on stardinimekirjas lausa 113 sportlast, teiste seas ka eestlased Martin Himma (number 19) ja Alvar Johannes Alev (29).

Esikohaduelli oodatakse senise olümpia jooksul juba kaks kulda võitnud norralase Johannes Hösflot Kläbo ja tema tänavu häid sõite näidanud koondisekaaslase Einar Hedegarti vahel.

Ei ole väga suur ime, kui norralased hõivavad kogu pjedestaali, sest häid medalivõimalusi nähakse ka Harald Östberg Amundsenil ja Marin Löwström Nyengetil.

Käimasoleval MK-hooajal on 10 km vabatehnikasõit olnud kavas kahel korral, kui mitte arvestada Tour de Ski lõputõusuga etappi. Nii Trondheimis kui ka Davosis oli parim Hedegart ja mõlemal juhul hõivasid norralased kogu poodiumi.

Toimetaja: Siim Boikov

