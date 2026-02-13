X!

TÄNA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi

OM2026
OM2026

Täna kell 13.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia meeste jäähokiturniiri kohtumiselt Soome - Rootsi. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Soome ja Rootsi vastasseis on rahvuskoondiste jäähokis üks legendaarsemaid ja sportliku tulemuse kõrva on alati mängus ka midagi muud. Reedel peetavale kohtumisele tullakse erinevalt positsioonilt, sest Soome kaotas B-grupi avamängu Slovakkiale 1:4, aga Rootsi võitis Itaaliat 5:2.

Soome jäähokikoondis osaleb Milano Cortina turniiril tiitlikaitsjana, kuna nelja aasta eest Pekingis õnnestus teenida ajaloo esimene olümpiakuld. Rootsi võitis aga eelmise Itaalias peetud olümpia ehk 2006. aastal Torinos.

Favoriidina tuleb seekord jääle Rootsi koondis, kes on võitnud viimased omavahelised mängud, sealjuures ka mulluse maailmameistrivõistluste kohtumise. Olümpiaturniiril on jääl aga valdavalt NHL-i hokimehed ja vanad tulemused ei maksa kindlasti suurt midagi.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

10:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossi eelsõit? Uuendatud

10:13

TÄNA OTSE | Kuidas lähevad Darta Zunte esimesed võistlussõidud?

09:41

TÄNA OTSE | Laskesuusaprogramm jätkub meeste sprindiga

09:17

TÄNA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi

08:50

TÄNA OTSE | Kas norralased teevad puhta töö? Kuidas läheb Himmal ja Alevil?

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

00:26

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

12.02

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

sport.err.ee värsked uudised

10:32

VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossi eelsõit? Uuendatud

10:13

TÄNA OTSE | Kuidas lähevad Darta Zunte esimesed võistlussõidud?

09:41

TÄNA OTSE | Laskesuusaprogramm jätkub meeste sprindiga

09:17

TÄNA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi

08:50

TÄNA OTSE | Kas norralased teevad puhta töö? Kuidas läheb Himmal ja Alevil?

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

00:26

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

12.02

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

12.02

Teder on olümpiadebüüdiks valmis: üritan enda parima sõidu teha

12.02

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda Uuendatud

12.02

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

12.02

ETV spordisaade, 12. veebruar

12.02

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

12.02

Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo