Parras: USA ja Kanada hokistaaride tase on justkui teiselt planeedilt

Foto: Kuvatõmmis
Milano Cortina taliolümpiamängude jäähokiturniiril osaleb 12 aastat kestnud pausi järel taas kogu maailma hokiparemik. Eesti jäähokiliidu president ning ERR-i hokikommentaator Rauno Parras rääkis ETV spordiuudiste stuudios, et USA ja Kanada staaride kohalolek on kasulik mitmel tasandil.

"Maailma hokile on siin kaks põhilist elementi, millest peaks rääkima," vastas Parras reedel küsimusele, miks on hea, et NHL-i suured tähed on taas olümpiajääl. "Üks on see, mis on ala populariseerimine: need ässad, kes oma igapäevast tööd teevad Põhja-Ameerikas, on nüüd põhimõtteliselt kodukamaral ja neid saab lähedalt vaadata. See tekitab positiivset ažiotaaži, see on täiesti kosmos, mida USA ja Kanada suudavad pakkuda."

"Teine on kindlasti fianntspool," jätkas Parras. "Rahvusvaheline jäähokiliit sõltub väga palju olümpia finantsilisest tulemusest. Lepingut IIHF-i ja ROK-i vahel ei ole, aga summad on väga suured ja need on otseses sõltuvuses OM-i piletituluga. Kui neli aastat tagasi on ühesugune OM, kus on väga head hokimängijad, aga ei ole [Sidney] Crosbysid ega [Connor] McDavideid, siis see piletitulu versus see piletitulu, mida loodetakse ja mida need mängijad tekitavad, on täiesti teine tase," kinnitas Parras.

Kui see on nii kasulik, siis miks pole NHL-i tähed varasematel olümpiatel kohal käinud? "NHL on üks suur äri. Klubide omanike jaoks see äri kaks nädalat nüüd seisab, neil on ainult kulud, tulusid pole. Omanikud on olnud - kas just vastu, aga äriliselt see pole neid huvitanud," tõdes Parras.

"Tuleb väga suur aitäh öelda mängijate ametiühingule, sest nemad on huvitatud esindamast oma riiki, osalema OM-il. See on see, kellele me saame öelda põhilise tänu. Kindlasti on siin muutunud ka rahvusvahelise olümpiakomitee suhted, mingi aeg tagasi polnud need väga soojad. Saadakse aru, et selleks, et kõigil läheks paremini, on vaja kasvatada kogu mängupõldu, et oleks rohkem harrastajaid ja huvilisi," jätkas alaliidu president.

Parrase sõnul on staaridest pakatavate USA ja Kanada hokitase omaette klassist. "Olen näinud kõikidelt meeskondadelt ühte mängu ja see, millist taset suudavad Kanada ja USA välja mängida, on kosmos. See oleks nagu teiselt planeedilt," sõnas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

