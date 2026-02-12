X!

Hämmerle teenis napi vahega teise järjestikuse olümpiavõidu

Milano Cortina olümpiamängudel selgitati neljapäeval välja võitja meeste lumelauakrossis, mille finaalsõidus jäi teist olümpiat järjest peale austerlane Alessandro Hämmerle.

Milano Cortina lumelauakrossi finaal kujunes äärmiselt tasavägiseks, aga ka Pekingis kulla kaela saanud Hämmerle kerkis lõpusirgel neljandalt kohalt esimeseks ja sirutas oma laua esimesena üle finišijoone, edestades kanadalast Eliot Grondini vaid 0,03 sekundiga.

Pronksmedali sai austerlane Jakob Dusek (+0,12), finaalsõidus sai valusa viimase koha prantslane Aidan Chollet (+0,30).

Pekingis pronksiga lõpetanud ja nüüd kodupubliku ees võistelnud itaallane Omar Visintin langes konkurentsist juba avaringis, kui jäi oma sõidus alla Chollet'le ja ameeriklasele Nathan Pare'ile. Sama juhtus ka 2018. aasta olümpiahõbeda, austraallase Jarryd Hughesiga, kes jäi avaringis alla Dusekile ja tšehhile Kystof Chourale.

Reedel toimub naiste võistlus, milles osaleb ka eestlanna Mai Brit Teder. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne eelsõitudest algab kell 11.00, ülekanne finaalidest algab ETV2-s ja portaalis kell 14.40.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

