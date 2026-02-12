Teder on olümpiadebüüdiks valmis: üritan enda parima sõidu teha

Mai Brit Teder teeb reedel oma olümpiadebüüdi ning saab ühtlasi esimeseks Eesti lumelauasportlaseks, kes kunagi olümpiamängudele jõudnud. Teder ütles ERR-ile, et rajaga nüüdseks piisavalt tutvunud ja tahab teha parima võimaliku sõidu.

Teder on saanud Livignosse rajatud lumelauakrossi olümpiarajal teha 11 treeningsõitu ja on vinge rajaga kohanenud. "Mulle isiklikult rada väga meeldib. Eks ta alguses oli natuke keerulisem, aga oleme nii mitu sõitu siin teinud, et see on lihtsamaks läinud. Nüüd on päris lahe mitmekesi sõita trennis," ütles ta ERR-ile.

18-aastane lumelauasportlane rääkis, et start on tavapärasest keerulisem. "Start on tehnilisem, pole nii suurt ja vägevat starti sõitnud. MK start on natuke kergem olnud, aga lahe!" lisas ta. "Kodus olen harjutanud starti, oleme Tehvandile ehitanud stardisektori. Aga see oli paar aastat tagasi, nüüd seda treenimist väga teha ei saagi. Tulebki võistelda, erinevaid radu sõita ja sealt see kogemus tuleb."

Teder tegi oma maailma karika sarja debüüdi eelmisel hooajal ning sai parimaks tulemuseks 20. koha. Tänavu osales ta kolmel MK-etapil ja teenis olümpiapileti. Esimesel olümpial peab ta oma trumbiks pöördeid. "Hüpetes tunnen ennast ka mugavalt, peaks väga hästi olema," ütles ta.

Lumelauakrossis peetakse esmalt eelsõidud, kus sportlased läbivad raja üksinda. Seejärel saavad nad aja põhjal asetuse, võistlema hakatakse kaheksandikfinaalidest ja ühes sõidus on kokku neli võistlejat. "Minu ootus on kvalifitseeruda 25., üritan endast parima anda ja parima sõidu teha. Eks koht on vastav," ütles Teder.

"Mõtlen oma liigutused läbi, mis ma tegema panen, kõige suuremad fookused paika. Ja siis naudin!" ütles ta.

ETV ja ERR-i spordiportaali naiste lumelauakrossi eelsõitudest algab kell 11.00 ja finaalide ülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.40.