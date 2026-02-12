Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga

Kümnendat olümpiavõitu jahtiv Kanada meeste jäähokikoondis alustas Milano Cortina olümpiat vingelt, kui teenis Tšehhi üle viis-null võidu. Sama tulemusega lõppes ka Kanada naiste mäng Soome koondisega.

Milanosse ehitatud Santa Giulia jäähokiareenil toimunud kohtumine algas hoogsalt ja tasavägiselt, aga tundus, et avaperioodil jäävad väravad viskamata. Kanadalased suutsid siiski pausile minna eduseisul, kui San Jose Sharksi mees Macklin Celebrini kuus sekundit enne lõpusireeni tabamuseni jõudis.

Teisel perioodil tegid skoori Kanada NHL-i tähed Mark Stone (Vegas Golden Knights) ja Bo Horvat (New York Islanders) ning otsustavale kolmandikule mindi kanadalaste 3:0 eduseisul.

Otsustaval kolmandikul stsenaarium ei muutunud ja Kanada lisas veel kaks tabamust: kaheksandal minutil viskas litri väravasse Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) ja Nick Suzuki (Montreal Canadiens) vormistas kuus minutit hiljem kanadalastele kindla 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) võidu.

Naiste turniiril esimesed kaks mängu võitnud, aga siis USA-lt kindla kaotuse saanud Kanada naiskond kohtus neljapäeva õhtul Soomega ja teenis võidu täpselt sama tulemusega, mis mehed. Kanada läks 16. minutil Jennifer Gardineri tabamusest juhtima, teisel kolmandikul tegid skoori Daryl Watts ja Kristin O'Neill, Emily Clark viskas otsustaval perioodil soomlannade väravasse veel kaks litrit.

Enne mängu:

Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniir tuleb väga kõrgetasemeline, sest tosina aasta pikkuse pausi järel osalevad olümpial taas kõik maailma parimad mängijad. Põhja-Ameerika tippliiga NHL teeb olümpiaturniiri ajaks mängudest pausi ja paljude riikide koondised saavad nii kaasata turniirile kõik oma tipud.

Üheksakordsel olümpiavõitjal Kanadal on kohal tõeline staaride paraad, eesotsas kahekordse olümpiavõitja Sidney Crosby, maailma parimaks mängijaks peetava Connor McDavidi ning NHL-i liidermeeskonna Colorado Avalanche'i eduvedurite Nathan MacKinnoni ja Cale Makariga.

Kanada võitis kaks viimast NHL-i mängijate osalusel toimunud olümpiaturniiri Vancouveris (2010) ja Sotšis (2014), kuid Pyeongchangis (2018) tuli leppida pronksmedaliga ja Pekingis (2022) saadi kuues koht.

Kanada esimeseks vastaseks A-alagrupis on samuti niinimetatud suurde kuuikusse kuuluv Tšehhi. Tšehhi koosseisu kuulub 11 NHL-is leiba teenivat meest ning nende suurimateks staarideks on David Pastrnak, Martin Necas, Tomas Hertl ja Radko Gudas.

Tšehhi tuli 1998. aastal Naganos olümpiavõitjaks ning teenis 2006. aastal Torinos pronksmedali. Pekingi mängudel jäädi esimesena sõelmängudelt välja.