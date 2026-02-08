Nurmsalu normaalmäe eel: loodan, et Kaimar ei lähe üle oma varju hüppama

ERR-is olümpia suusahüppe- ja kahevõistluse programmi kommenteerival Nurmsalul õnnestus oma karjääri jooksul samuti olümpiamängudel võistelda, kui oli 12 aastat tagasi Sotšis normaalmäel 38. ja suurel mäel 41. "Kui me räägime suusahüppajatest, siis olümpia on väga raamides võistlus, mis on võib-olla natuke rohkem mõeldud tele jaoks. Hüppajatel ei ole seda vabadust, et lähen täna teen sel hetkel soojenduse ja siis olen natuke kodus. Ta on ülekoordineeritud võistlus, kellegi teise ajakava järgi elamine," rääkis Nurmsalu ETV spordistuudios.

Aasta viimasel päeval Garmisch-Partenkirchenis jalga vigastanud Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro otsustas Milano Cortina mängude normaalmäe võistlusest loobuda. "See on sportlase otsus, mina olen kahe käega selle poolt," kinnitas Nurmsalu. "Olles Arttiga olnud ühenduses, siis mulle väga meeldib tema suhtumine: ta paneb kõik kaardid sinna, kus ta tahab olla kõige parem ja mul on hea meel, et ta tahab kõige parem olla Kaimariga supertiimivõistlusel, kus neil on omajagu võita."

Normaalmäel teeb ainsa Eesti suusahüppajana seega oma olümpiadebüüdil kaasa 18-aastane Kaimar Vagul. Nurmsalu sõnul ootab ta Vagulilt eelkõige nii-öelda enda tulemuse ära tegemist.

"Kui vaatame treeninghüppeid, siis kolm hüpet tegi justkui oma ära, neljandal hüppas juba üle oma varju. Ma loodan, et ta ei lähe võistlustel üle oma varju hüppama ja teeb oma asja," sõnas kolmekordne juunioride MM-pronks. "Eestlastel on väikese rahvusena see luksus, et noor sportlane saab kõigepealt saada kogemusi ja siis minna tulemust tegema. Ma loodan, et ta suudab iseendale midagi tõestada."

Milano Cortina olümpiamängudeks on hüppemägesid veidi ümber ehitatud, hoovõtunurka muudetud ja maandumisnõlva kohendatud. "Sportlastelt on tulnud päris hea tagasiside ja tahaks öelda, et need suvised probleemid, mis siin mägedega olid, on saanud lahenduse," rääkis Johannes Vedru koha pealt. "Hüppemägede nuki kohta, kus toimub äratõuge, viimasel kaheksal meetril on seda nurka toodud 0,5 kraadi väiksemaks ja see tähendab, et see nukikoht asetseb varasemaga võrreldes 16 sentimeetrit allpool. See muudab lendu ja lennu kõrgust päris palju. Tundub, et sportlased on rahul."

Vagul ise endale kohalist eesmärki võtta ei soovi. "Lihtsalt oma sooritus teha, seda, mida olen treeningutel suutnud teha. Ja nautida! Mägi on minu arvates väga kvaliteetselt ette valmistatud," tõdes ta.

"Neid mägesid ilmestab väga hästi see, millal on tehtud treeninghüpped," jätkas Nurmsalu võistluspaiga analüüsimist. "Need on tehtud väga pimedal ajal ja põhjus on lihtne: päeval on seal väga tuuline. Üldiselt saab hüppemäel hüpata varahommikul ja hilja õhtul. Ma ei ole uutelt mägedelt hüpanud, nii palju kui olen kuulnud, olid nad kõrge lennuga. Nüüd on seda otsa allapoole lastud."

MK-sarja on sel hooajal kindlalt valitsenud Sloveenia mägikotkas Domen Prevc, aga Nurmsalu sõnul pakub väike mägi kindlasti üllatusi. "Tänase põhjal ma ütleks, et Domen jääb väikesel mäel medalita. Väike mägi on nii palju teistsugune. Domeni tehnika hakkab tööle 120-sel ja töötab väga hästi lennumäel, 90-sel on tema tehnikaga riskid väga suured. Ma ei ütle, et ta kindlasti medalita jääb, aga tänaste hüpete põhjal on tal keeruline. Seal on hoopis teised mehed eesotsas olnud."