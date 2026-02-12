X!

Aigro tegi suurel mäel treeningu: jalg lubab hüpata, aga valus on

OM2026
Foto: Eero Vabamägi/Postimees
OM2026

Eesti suusahüppajad Artti Aigro ja Kaimar Vagul said neljapäeval harjutada Milano Cortina taliolümpiamängude suurel mäel. Aigro on vigastusest taastunud ja ütles pärast treeningut, et tundis end piisavalt hästi.

Aigro kukkus jaanuari alguses nelja hüppemäe turneel ja vigastas pöialuud, kuid võttis koheselt eesmärgiks olümpiamängudele jõudmise ja seda 26-aastane suusahüppaja ka tegi. "Kõige tähtsam on see, et jalg lubab hüpata. Kõigepealt tuleb jalale otsa vaadata, siis alles hüpetele. See, et siin kohal olen, on kindlasti suur asi mentaalsele poolele," ütles ta pärast treeninghüppeid ERR-ile.

Aigro maandus esimesel hüppel 122,5 meetri kaugusel (63,7 p), tegi teisel hüppel 129,5-meetrise õhulennu (71,0 p) ja jõudis kolmandal hüppel 127,5 meetri kaugusele (71,0 p).

"[Hüpped] olid üpris sarnased. Esimeses üritasin rahulikult võtta ja vaadata, kuidas jalg reageerib. Midagi väga hullu ei olnud, pean lihtsalt pidurdamisfaasis ettevaatlik olema põlve ja jala suhtes. Üsna jäine on, peab kiiresti pidama saama," rääkis ta. "Hüpped üldiselt okei, saab parandada ja need väikesed parandused parandavad ilmselt kohta protokollis päris palju."

Ta ütles, et vigastus pole tehnikat liigselt mõjutanud, aga nüüd on vaja veel valuga toime tulla. "Eks ikka valutab, aga see valu on lihasvalu. Luuvalu ei ole nii suur kui lihasvalu ja ma ei pea niivõrd palju muretsema lihasvalu pärast kui luu pärast," selgitas Aigro.

Suusahüppajad saavad suurt mäge proovida veel reedel, aga laupäeval on juba võistluspäev. Aigro ütles, et võib reedese treeningu vahele jätta. "Kui ma ei hüppa, siis otsustan seda hommikul. Vaatan, kuidas jalg peale hüppeid on. Liialt palju hüppeid ei tasu teha, siis hakkad liiga palju peas ketrama. Panen jala esikohale, küll siis hüpe ka tuleb," ütles ta.

Meeste suure mäe individuaalvõistlus toimub laupäeva õhtul, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.45.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

