X!

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

OM2026
Kaimar Vagul meeste normaalmäe esimesel treeningul
Vaata galeriid
15 pilti
OM2026

Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul tegi neljapäeva õhtul kaasa Milano Cortina olümpia normaalmäe esimese treeningu, kus jäi oma tulemuste poolest 30. koha kanti.

Vagul hüppas esimeses voorus 96,5 meetrit ja sai 63,5 punkti, teises 92,5 meetrit ja 51,8 punkti ning kolmandas taas 96,5 meetrit ja 52,3 punkti. Esimese hüppe sooritas ta 15., teise 13. ja kolmanda 12. poomilt.

"Viimane hüpe oli tunde järgi kõige parem. Esimesel hüppel oli veidi suurem viga, teisel ei olnud nii suurt. Aga nüüd viimane hüpe - tundub, et sain mäega jälle sõbraks. Võib võistlustele minna," lausus Vagul kommentaaris.

Ta võistles samal mäel ka suvel testvõistlusel. Siis oli aga palju kukkumisi ja vahepeal on mäge ümber ehitatud: muudetud hoovõtunurka, kohendatud maandumisnõlva.

"Lennuprofiil ei ole enam nii kõrge. Palju meeldivam," võrdles Vagul. "Nüüd võib öelda, et mulle meeldib siit hüpata. Suvel ei saanud ma seda öelda."

50 protokollis olnud suusahüppajast tegi treeningu kaasa 42. Teiste seas puudus näiteks MK-sarja tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc. Esimese vooru parim oli austerlane Stefan Kraft ja kolmandas norralane Kristoffer Eriksen Sundal. Teises voorus jagasid esikohta sakslanae Felix Hoffmann ja üllatuslikult soomlane Vilho Palosaari.

Meeste normaalmäe põhivõistlus peetakse esmaspäeval, 9. veebruaril. Vagulil konkreetseid eesmärke pole. "Tulin siia oma esimesi olümpiamänge lihtsalt nautima. Seda atmosfääri kaasa võtma tulevikku. Ei võta endale pingeid."

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro, kes sai Nelja hüppemäe turneel viga, normaalmäe võistlusel kaasa ei tee.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

05.02

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

05.02

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega Uuendatud

05.02

Lill: kui nii mängime, võime võita igaüht

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

05.02

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

sport.err.ee värsked uudised

05.02

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

05.02

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega Uuendatud

05.02

Lill: kui nii mängime, võime võita igaüht

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

05.02

ETV spordisaade, 5. veebruar

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

05.02

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

05.02

Eesti saalihokikoondis väsis Tšehhi vastu viimasel kolmandikul

05.02

Zunte: arengukohti on palju, aga ei olnud paha treening

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

05.02

Selgus Inglismaa liigakarikasarja finaali koosseis

05.02

Panteri võiduseeria sai otsa

05.02

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

05.02

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo