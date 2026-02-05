Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

Vagul hüppas esimeses voorus 96,5 meetrit ja sai 63,5 punkti, teises 92,5 meetrit ja 51,8 punkti ning kolmandas taas 96,5 meetrit ja 52,3 punkti. Esimese hüppe sooritas ta 15., teise 13. ja kolmanda 12. poomilt.

"Viimane hüpe oli tunde järgi kõige parem. Esimesel hüppel oli veidi suurem viga, teisel ei olnud nii suurt. Aga nüüd viimane hüpe - tundub, et sain mäega jälle sõbraks. Võib võistlustele minna," lausus Vagul kommentaaris.

Ta võistles samal mäel ka suvel testvõistlusel. Siis oli aga palju kukkumisi ja vahepeal on mäge ümber ehitatud: muudetud hoovõtunurka, kohendatud maandumisnõlva.

"Lennuprofiil ei ole enam nii kõrge. Palju meeldivam," võrdles Vagul. "Nüüd võib öelda, et mulle meeldib siit hüpata. Suvel ei saanud ma seda öelda."

50 protokollis olnud suusahüppajast tegi treeningu kaasa 42. Teiste seas puudus näiteks MK-sarja tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc. Esimese vooru parim oli austerlane Stefan Kraft ja kolmandas norralane Kristoffer Eriksen Sundal. Teises voorus jagasid esikohta sakslanae Felix Hoffmann ja üllatuslikult soomlane Vilho Palosaari.

Meeste normaalmäe põhivõistlus peetakse esmaspäeval, 9. veebruaril. Vagulil konkreetseid eesmärke pole. "Tulin siia oma esimesi olümpiamänge lihtsalt nautima. Seda atmosfääri kaasa võtma tulevikku. Ei võta endale pingeid."

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro, kes sai Nelja hüppemäe turneel viga, normaalmäe võistlusel kaasa ei tee.