TÄNA OTSE | Kas Prevci imeline hooaeg jätkub olümpiakullaga?

Täna algusega kell 19.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia suusahüpete meeste normaalmäe võistluselt. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporter on Johannes Vedru.

Meeste normaalmäe hüpete stardinimekirjas on 50 hüppajat, teiste seas ka eestlased Kaimar Vagul (numbri all 6) ja Artti Aigro (25). Samas on teada, et Aigro sel võistlusel siiski kaasa ei tee. Aastavahetuse aegu Garmisch-Partenkirchenis viga saanud Eesti parim suusahüppaja pole seejärel torni naasnud ning peaks praeguste plaanide kohaselt võistlema Milano Cortinas suurel mäel ja paarisvõistlusel.

Vagul näitas esimesel ametlikult treeningul voorude lõikes vastavalt paremuselt 31., 31. ja 29. hüpet, kuid mitmed paremad suusahüppajad ei teinud kaasa. Teisel treeningul jagas ta esimeses voorus 36. kohta, oli teises koguni 18. ja kolmandas taas 31.

MK-sarja üldliider ja tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc (Sloveenia) esimesel treeningul ei osalenud. Teisel olid tema sooritused vastava vooru lõikes neljas, kümnes ja 21. Kõige paremat lendu näitas pühapäeval sakslane Philipp Raimund, kes oli esimese vooru parim, jagas teises esimest kohta ja kolmandas voorus teine.

Pekingis tuli normaalmäe olümpiavõitjaks jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kellele järgnesid austerlane Manuel Fettner ja poolakas Dawid Kubacki. Neist on esmaspäeval stardis vaid Kobayashi.