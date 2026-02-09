X!

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

OM2026
Itaalia naiste jäähokikoondise mängijad, keskel Gabriella Durante.
Itaalia naiste jäähokikoondise mängijad, keskel Gabriella Durante. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Itaalia naiste jäähokikoondis alistas esmaspäeval B-alagrupis Jaapani naiskonna 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) ja kindlustas esmakordselt olümpiamängudel koha veerandfinaalis.

19-aastane Matilde Fantin viskas avaperioodil Itaalia kasuks kaks väravat ning viimase kolmandiku alguses hoolitses kolmanda värava eest Kristin Rovere. Võitu andis olulise panuse ka Kanadas sündinud puurivaht Gabriella Durante, kes tõrjus 27 jaapanlannade pealeviset.

"Veerandfinaali jõudmine on meie kõigi unistuse täitumine. Loodetavasti aitab see veelgi enam edendada jäähokit Itaalias ja innustab väikseid tüdrukuid," ütles Durante. "Kõik meie mängijad olid valmis litrite ette hüppama. See oli raske, sest iga vise teeb haiget. Kõik näitasid, et on valmis võistkonna jaoks ennast ohverdama ja see on imeline," lisas ta.

Itaalia naiskond osaleb olümpiamängude hokiturniiril alles teist korda. 20 aastat tagasi Torino mängudel kaotati kõik neli matši, kusjuures alagrupis suudeti visata vaid ühe värava ja enda võrku lubati lausa 32 litrit.

Lisaks Itaaliale on praeguseks endale koha kaheksa parema seas taganud veel B-alagrupi liider Rootsi, kes alustas turniiri 4:1 võiduga Saksamaa üle ning sai seejärel jagu ka Itaaliast (6:1) ja Prantsusmaast (4:0).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

18:15

VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta? Uuendatud

17:38

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

17:14

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

16:42

TÄNA OTSE | Itaalia ja USA kurlingupaarid selgitavad välja finalisti

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

15:15

Gremaud sai teist olümpiat järjest Gust jagu

14:50

Kristjan Ilves tegi Predazzos häid hüppeid Uuendatud

14:11

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

18:39

Ainsalu mängib Levadia särgis ka tuleval hooajal

18:15

VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta? Uuendatud

18:06

GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

17:38

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

17:14

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

16:42

TÄNA OTSE | Itaalia ja USA kurlingupaarid selgitavad välja finalisti

16:14

Robin Kool ja Vitality kordasid haruldast saavutust

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

15:15

Gremaud sai teist olümpiat järjest Gust jagu

14:50

Kristjan Ilves tegi Predazzos häid hüppeid Uuendatud

14:11

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile Uuendatud

13:42

Kaldvee: ei suutnud ilmselt tingimustega nii kiiresti kohaneda

12:10

Saksa kelgutaja teenis kindla kulla, lätlane esimesena medalita

11:39

Värske maailmarekordimees sai Milanos ka olümpiakulla

11:12

Eesti judoka võitis kadettide Euroopa karikaetapi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo