Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

19-aastane Matilde Fantin viskas avaperioodil Itaalia kasuks kaks väravat ning viimase kolmandiku alguses hoolitses kolmanda värava eest Kristin Rovere. Võitu andis olulise panuse ka Kanadas sündinud puurivaht Gabriella Durante, kes tõrjus 27 jaapanlannade pealeviset.

"Veerandfinaali jõudmine on meie kõigi unistuse täitumine. Loodetavasti aitab see veelgi enam edendada jäähokit Itaalias ja innustab väikseid tüdrukuid," ütles Durante. "Kõik meie mängijad olid valmis litrite ette hüppama. See oli raske, sest iga vise teeb haiget. Kõik näitasid, et on valmis võistkonna jaoks ennast ohverdama ja see on imeline," lisas ta.

Itaalia naiskond osaleb olümpiamängude hokiturniiril alles teist korda. 20 aastat tagasi Torino mängudel kaotati kõik neli matši, kusjuures alagrupis suudeti visata vaid ühe värava ja enda võrku lubati lausa 32 litrit.

Lisaks Itaaliale on praeguseks endale koha kaheksa parema seas taganud veel B-alagrupi liider Rootsi, kes alustas turniiri 4:1 võiduga Saksamaa üle ning sai seejärel jagu ka Itaaliast (6:1) ja Prantsusmaast (4:0).