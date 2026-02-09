Seahawks võitis lämmatava kaitse toel teist korda Super Bowli

USA läänerannikul Santa Claras toimunud finaalmängus sai esimesena palli Seattle, kes läks väravalöögiga kohtumist 3:0 juhtima. Seahawks lõi teise veerandi alguses veel ühe väravalöögi ning lisas avapoolaja lõpus veel kolm punkti, minnes poolajapausile 9:0 eduseisul.

Seattle sai ka teise poolaja alguses kolm punkti ning lämmatav kaitse hoidis New Englandi rünnakut täielikult kontrolli all. Otsustaval veerandil sai Seahawks kirja ka mängu esimese touchdown'i ning läks juhtima 19:0.

Patriots vastas järgmisel rünnakul samuti oma esimese touchdown'iga ja sai pärast Seahawksi ebaõnnestunud rünnakut veel palli tagasi, aga Seattle'i kaitse võttis Patriotsi mängujuhi Drake Maye'i söödu vahelt ja läks järjekordse väravalöögiga juhtima 22:7. Patriots asus siis uuesti rünnakule, aga Seahawksi kaitse polnud veel lõpetanud: Uchenna Nwosu lõikas mängujuhi söödu vahelt ja skooris ise touchdown'i.

Patriots jõudis pärast seda veel korra vastase lõpualasse ja tegi seisu ilusamaks, aga sisuliselt ei muutunud midagi ja Seahawks võitis kohtumise 29:13, teenides klubi ajaloo teise võidu Super Bowlis.

PUNCHED OUT BY SPOON.

CHENNA TO THE HOUSE.



: @SNFonNBC pic.twitter.com/32dYC8vWqN — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) February 9, 2026

Põhiturniiril 17 mängust 14 võitnud Seahawks sai play-off'i avaringis vabapääsme ning alistas seejärel divisjonirivaalid San Francisco 49ersi 41:6 ning Los Angeles Ramsi 31:27.

Finaalmängus said nad ühtlasi revanši 2015. aastal toimunud Super Bowli eest, milles jäädi otsustavatel hetkedel alla just New England Patriotsile. Aasta enne seda teenis Seattle'i klubi oma esimese Super Bowli võidu, kui Denver Broncos alistati 43:8.

Tänavuse finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Seahawksi jooksja Kenneth Walker, kes kogus joostes 135 jardi ja püüdjana 26 jardi. Viimati valiti jooksja Super Bowli MVP-ks 1998. aastal. Auhind oleks sama hästi võinud minna ka ühele Seahawksi kaitsjatest, näiteks Devon Witherspoonile, kes jõudis kolm korda vastase mängujuhini, sai ühe korra ta ise maha ja põhjustas eelmainitud Nwosu touchdown'i.