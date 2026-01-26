X!

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

Ameerika jalgpall
Drake Maye
Drake Maye Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli liiga NFL finaalmängus ehk Super Bowlis lähevad sel aastal vastamisi New England Patriots ja Seattle Seahawks.

New England oli AFC finaalis lumetormis üle Denver Broncosest 10:7 (0:7, 7:0, 3:0, 0:0). Mängu esimese touchdown'i tegi avaveerandil Courtland Sutton (Denver), aga teisel suutis seda ka mängujuht Drake Maye (New England). Otsustavaks kujunes Andres Borregalese (New England) field goal kolmandal veerandil.

Mõlemad olid põhihooajal näidanud head minekut, kogudes 14 võitu ja kolm kaotust. Play-off'is sai New England jagu ka Los Angeles Chargersist 16:3 ja Houston Texansist 28:16. Konverentsi võitja Denver alistas eelnevalt Buffalo Billsi 33:30.

New England on võitnud varem kuus Super Bowli, esimese 2001. aastal ja viimati 2018. aastal.

NFC finaalmängus sai Seattle Seahawks mängujuht Sam Darnoldi suurepärase esituse toel jagu Los Angeles Ramsist 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0). Võitjate poolelt jõudsid touchdown'ini Kenneth Walker, Jaxon Smith-Njigba, Jake Bobo ja Cooper Kupp. Kaotajatest said samaga hakkama Kyren Williams, Davante Adams ja Puka Nacua.

Seattle oli 14 võidu ja kolme kotusega põhihooaja parim. Play-off'is alistati eelnevalt ka San Francisco 49ers 41:6. LA Rams pidi läbima aga wild card'i faasi, kus alistati Carolina Panthers 34:31 ja seejärel võideti ka Chicago Bearsi 21:17.

Hooaja eel Darnoldi põhimängujuhiks palganud Seattle Seahawks on varem võitnud vaid ühe Super Bowli, kui 2013. aastal saadi finaalis jagu Denver Broncosest.

Tänavune Super Bowl leiab aset 8. veebruaril California osariigis Santa Claras asuval San Francisco 49ersi kodustaadionil.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

14:09

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, peamine konkurent kukkus raskelt

13:41

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

08:08

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

25.01

ETV spordisaade, 25. jaanuar

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

25.01

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

25.01

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo