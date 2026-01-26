Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

Ameerika jalgpalli liiga NFL finaalmängus ehk Super Bowlis lähevad sel aastal vastamisi New England Patriots ja Seattle Seahawks.

New England oli AFC finaalis lumetormis üle Denver Broncosest 10:7 (0:7, 7:0, 3:0, 0:0). Mängu esimese touchdown'i tegi avaveerandil Courtland Sutton (Denver), aga teisel suutis seda ka mängujuht Drake Maye (New England). Otsustavaks kujunes Andres Borregalese (New England) field goal kolmandal veerandil.

Mõlemad olid põhihooajal näidanud head minekut, kogudes 14 võitu ja kolm kaotust. Play-off'is sai New England jagu ka Los Angeles Chargersist 16:3 ja Houston Texansist 28:16. Konverentsi võitja Denver alistas eelnevalt Buffalo Billsi 33:30.

New England on võitnud varem kuus Super Bowli, esimese 2001. aastal ja viimati 2018. aastal.

NFC finaalmängus sai Seattle Seahawks mängujuht Sam Darnoldi suurepärase esituse toel jagu Los Angeles Ramsist 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0). Võitjate poolelt jõudsid touchdown'ini Kenneth Walker, Jaxon Smith-Njigba, Jake Bobo ja Cooper Kupp. Kaotajatest said samaga hakkama Kyren Williams, Davante Adams ja Puka Nacua.

Seattle oli 14 võidu ja kolme kotusega põhihooaja parim. Play-off'is alistati eelnevalt ka San Francisco 49ers 41:6. LA Rams pidi läbima aga wild card'i faasi, kus alistati Carolina Panthers 34:31 ja seejärel võideti ka Chicago Bearsi 21:17.

Hooaja eel Darnoldi põhimängujuhiks palganud Seattle Seahawks on varem võitnud vaid ühe Super Bowli, kui 2013. aastal saadi finaalis jagu Denver Broncosest.

Tänavune Super Bowl leiab aset 8. veebruaril California osariigis Santa Claras asuval San Francisco 49ersi kodustaadionil.