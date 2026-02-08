TÄNA OTSE | Lõuna-Koreale alla jäänud Eesti kohtub veel USA-ga

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill peab pühapäeval Milano Cortina taliolümpial kaks mängu, kuid neist esimene lõppes Lõuna-Korea võiduga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kohtumisest USA-ga algab kell 15.30, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Kaidi Elmik, reporter on Maarja Värv.

Eestlased jäid esimese kahe vooru järel viiepunktilisse kaotusseisu, suutsid seejärel power play'ga kolmandas voorus vahe neljale punktile lihvida, aga Lõuna-Korea paar Kim Seon-yeong - Jeong Yeong-seok sai neljandas voorus veel kaks punkti ja läksid juhtima 7:1.

Lill ja Kaldvee said viiendas voorus veel ühe punkti, aga Lõuna-Korea teenis järgmises kaks ja saavutas peaaegu et kindla 9:2 edu.

Seitsmendas voorus suutsid korealased Eesti kive platsilt puhastada ja Kaldvee - Lill otsustasid viimase viskega enda kivi ringist lüüa ja leppida ilma kaheksanda vooruta 3:9 kaotusega, millega minetati ühtlasi ka võimalus poolfinaali pääseda.

"Kehv algus. Vastased mängisid hästi, me ei kohanenud oludega. Sellest piisas, pärast esimest kaht vooru oli juba ülesmäge ronimine, võtsime väga palju riske. Skoor oli nagu oli, rohkem oli asi esimeses kahes voorus," sõnas Lill pärast mängu Maarja Värvile. "Pole midagi öelda, vahepeal tundus, et võtavad lolle riske ja ikka tegid visked ära. Müts maha."

Kaldvee ütles, et Milano jääolud aitavad pigem edu hoida. "Sirgema ja kiirema jää puhul on edu hoida lihtsam. Läksime [Kanada] vastu ette, oli meil lihtsam, nüüd oli Koreal lihtsam. Oleks pidanud parema mängu alguse tegema," ütles ta.

Eesti kohtub pühapäeval veel USA-ga, olümpiaturniir lõpetatakse esmaspäeval Tšehhi vastu. "Tuleb edasi võidelda. Turniir pole läbi, me ei tulnud siia, et alla anda. Mängime edasi," ütles Lill.

Enne mängu Lõuna-Koreaga:

Kaldvee ja Lill teenisid olümpiaturniiri esimese viie mänguga vaid ühe võidu, aga suutsid laupäeva õhtul alistada tugeva Kanada paari. Kahe võidu ja nelja kaotusega jätkab Eesti paar kümne tiimi konkurentsis kaheksandal kohal, pidada on jäänud veel kolm matši.

Enne pühapäevast võistluspäeva on Suurbritannia teeninud seitse järjestikust võitu, ülejäänud esineliku paarid - USA, Itaalia, Rootsi - on nelja võidu peal.

Eesti eesmärgi sõnastus on sellest seisust tulenevalt võrdlemisi lihtne: võite on vaja. Laupäeval minnakse esmalt vastamisi Lõuna-Korea paari Kim Seon-yeong - Jeong Yeong-seokiga, kes on kuue matšiga teeninud ühe võidu. Pärastlõunal ootab ees teist kohta hoidev USA, keda esindavad 2023. aastal maailmameistriteks tulnud Cory Thiesse ja Korey Dropkin.

Milano Cortina olümpia segapaaride kurlingu põhiturniir lõppeb esmaspäeval. Neli paremat liiguvad samal õhtul toimuvatesse poolfinaalidesse ning medalid jagatakse välja teisipäeval.