X!

Lill: kui nii mängime, võime võita igaüht

OM2026
Foto: Hendrik Osula/Team Estonia
OM2026

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill sai neljapäeval Milano Cortina olümpiamängudel esimese võidu, alistades Rootsi esinduse 7:5. Seejuures kaotati Isabella ja Rasmus Wranale paari aasta eest MM-i finaal.

"Me oleme väga rõõmsad. Väsimus on ka suur. Teame, et üks võit ei anna turniiril midagi. Meil on vaja veel võita. Hea tunne, et tegime lõpuks oma töö ära ja saime esimese võidu kirja," lausus Kaldvee ERR-ile.

"Adrenaliin on hetkel suht kõrgel," lisas Lill. "Hea tunne on kindlasti, aga mul on eriti hea selle üle, et oli hea tiimitöö. Palju parem mängukvaliteet. Kui nii mängime, võime võita igaüht. Muidugi magus 2024 MM-i finaali kordus - seekord võitsime ära. Ülihea tiimi vastu. Väga rahul."

Ta tõi välja, et vastane suudeti eksima panna. "Ma arvan, et see on selles olukorras võti. Lugesime jääd veidi paremini ka. Kuigi olud olid sarnased sellele, mis hommikul, siis saime paremini hakkama. Visked tulid välja. Nii lihtne see ongi."

Eesti võttis teises voorus kolm punkti ja asus eduseisu. "Energia tuleb meie kätte ja eriti selliste vastaste vastu on näha, kuidas neil hakkab rabedamaks minema," kirjeldas Kaldvee kaasnevat dünaamikat.

"Väga oluline on saada palju punkte kohe alguses. Kindlasti saime mängida natuke turvalisemat mängu. Me ei pidanud iga end, nagu eelmistes mängudes, ronima tagasi mängu. Saime nautida seda eduseisu ja lihtsamaid viskeid teha. Vastane pidi rabelema raskete visetega."

Reedel minnakse vastamisi tiitlikaitsja Itaaliaga, kes sai neljapäeva õhtul samuti esimese kaotuse, jäädes alla Kanadale kindlalt 2:7. "Korra vaatasin tabloole ja mõtlesin, miks Itaalia fännid nii vaiksed on sel korral," meenutas Lill.

"Siis saime päris kiirelt aru. Igaüks võib siin kaotada. Tiimid on nii head ja ei ole sellist tiimi, kes ei võiks kellelegi kaotada. Tuleb end igaks mänguks kokku võtta, keskenduda ja nii edasi."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet Eesti - Itaalia mängult reedel, 5. veebruaril kell 15.30.

Toimetaja: Siim Boikov

