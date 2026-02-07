Lill: näitasime, et oskame hästi mängu alustada

Võidule laoti alus tugeva algusega. Kaldvee ja Lill juhtisid kolme vooru järel 6:0 ja kuigi Kanada tuli järgmiste voorudega lähemale, siis tõeliselt ohtlikuks nad eestlastele ei saanud.

"Väga hea meel, et suutsime isegi lühikese pausiga väga head parandused teha ja tugeva võistkonna vastu hästi alustada," ütles Kaldvee ERR-ile.

"Meie füüsiline pool on hea, selle taha kindlasti midagi ei jää," jätkas Lill. "Tuleb peas asjad korda teha. Meil on kõvasti varu. Nüüd näitasime, et oskame hästi mängu alustada ja niimoodi võiks iga vastase vastu alustada," lisas ta.

Pikk alagrupiturniir ei ole Eesti paari valmisolekut mõjutanud. "Meil on aastatega hea põhi laotud, seega mina üldse ei muretse, kas peame füüsiliselt vastu või mitte. MM-i alagrupiturniirid on täpselt sama pikad, oleme seda varem läbi mänginud," märkis Kaldvee.

Eesti paari matši Kanada vastu oli teiste seas tulnud vaatama president Alar Karis. "Jõudsin presidendiga rääkida. Väga äge, et tuli meile kaasa elama. Eesti fännid on üldse supervõimsad siin. Neid on väga hästi kuulda ja nad annavad meie mängule duhhi juurde," ütles Lill.

Pühapäeval lähevad Kaldvee ja Lill vastamisi Lõuna-Korea ja USA paaridega. "Esiteks on vaja üks hea puhkus teha. Hommikul üritame samamoodi jätkata. Võtame hetkel üks mäng korraga," sõnas Kaldvee.

Eestlaste treener Steffen Walstad nõustus sportlastega, et võidule laoti alus tugeva algusega. "Alustasime väga hästi ja näitasime, milleks oleme sellisel juhul võimelised. Kanada tuli järjest lähemale, aga õnneks suutsime oma visked ära realiseerida," ütles Walstad.