Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

Kaldvee ja Lill ei saanud kohtumise alguses oma mängu käima, eksisid palju ja jäid kahe vooru järel 0:4 kaotusseisu. Seejärel olid ka kodupubliku toetust nautinud itaallased jäätingimuste lugemisega veidi hädas ja ülejäänud mäng oli üsna võrdne, ent Constantinil ja Mosaneril õnnestus eduseisu hoida.

"Esimesed kaks vooru olid meie poolt üsna kehvad," tõdes Lill kaotuse järel ERR-ile. "Nad lugesid jääolusid väga palju paremini kui meie, meil tuli kahe vooru jooksul väga vähe viskeid välja. Nii tugevatele vastastele ei saa sellist edu anda. Kui vaadata sealt edasi, mängisime päris hästi, olime võrdselt mängus, aga algusest piisas."

"Jää oli üpris palju aeglasem, rohkem oli aeglaseid kui kiireid kohti ja nagu oli näha, siis lühikeseks jättes oli vastastel edu käes," võrdles Kaldvee jäätingimusi varasemate päevadega. "Neilgi jäi mõni lühikeseks. Võib-olla rahvas, võib-olla see, et ilm on väljas soojem - võib-olla kõik mõjutab. Ei osanud oodata, et nii aeglane."

Kui kahel eelneval päeval on Kaldvee ja Lill oma olümpiadebüüdil saanud mängida üsna rahulikus atmosfääris, siis reedel oli Cortina jäähallis vaja toime tulla ka oma paarile häälekalt kaasa elanud kodupublikuga.

"Väga tore on niimoodi mängida, mind see ei häiri üldse. Tühjas hallis, kui kolm inimest plaksutavad, on palju kurvem mängida." sõnas Kaldvee. "Selle jaoks me siia tulimegi, et seda nautida. Nad jäid ilusti vait, kui meie viskasime, ei olnud ebaviisakad. Kõik on hästi!"

"Kui on üks tiim, kelle vastu niimoodi alustada ei tohi, on see ilmselt Itaalia," tõdes Kaldvee ja Lille treener Steffen Walstad muiates. "Kui nad mängivad hästi, on nad valitsevate olümpiavõitjate ja maailmameistritena ilmselt parim võistkond. Oleme näidanud, et suudame nendega hästi mängida, aga on väga tähtis nende vastu mitte suurde kaotusseisu jääda - täna just nii läks, nad läksid juhtima ja said hakata mängima mängu, milles nad on väga head."

Täiseduga jätkab Suurbritannia, kes on võitnud kõik viis oma kohtumist. Šotimaa paarile järgnevad USA (4-0), Kanada (3-1), Itaalia (3-1), Šveits (2-2), Rootsi (2-3), Eesti (1-3), Norra (1-3), Tšehhi (0-4) ja Lõuna-Korea (0-4). Laupäeval mängib Eesti Norra ja Kanadaga.

"Tingimused olid eilsest veidi erinevad ja see muutis olukorda raskemaks. Kohanesime paari vooru järel, aga veidi liiga hilja. Peame analüüsima, kuidas tingimused täna varasemaga võrreldes erinesid ja kuidas see homseks lahendada," jätkas Walstad. "Tingimused on kõigile võrdsed, aga [edu saadab] tiime, kes suudavad hästi õppida. Üks jokker on kaardipakis veel: täna õhtul töödeldakse kive ja me ei tea, mis tingimused meid homme ootavad. Neil, kes suudavad homme sellest läbi hammustada, on parim võimalus võita."