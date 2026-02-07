Kaldvee ja Lill alistasid olümpial Kanada paari

Kaldvee ja Lill alistasid laupäeva õhtul Kanada paari Jocelyn Peterman - Brett Gallant tulemusega 8:6.

Eesti paar alustas suurepäraselt, kui esimeses voorus tõi Kaldvee viimase viskega kolm punkti ja teises voorus saadi rööviga kaks punkti juurde.

Kanadalased kasutasid neljandas voorus power play'd, millega said oma esimesed punktid kirja ja vähendasid vahe 2:6-le. Viiendas voorus tulid Kaldvee ja Lill raskest seisust välja ning võtsid ühe punkti, aga järgmises voorus korjas Kanada paar koguni kolm punkti.

Eesti kasutas oma power play'd seitsmendas voorus ning vahe suurenes 8:5-le. Viimases voorus lubati vastastel vaid üks punkt teenida.

Laupäeva õhtuks hoiavad Kaldvee ja Lill kümne võistkonna konkurentsis kaheksandat kohta. Pühapäeval lähevad nad vastamisi Lõuna-Korea ja USA paaridega.

Enne Eesti - Kanada mängu:

Kaldvee ja Lill pidid laupäeva lõunal vastu võtma neljanda kaotuse, kui oldi sunnitud tunnistama Norra paari Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten 6:5 paremust.

Norralased alustasid kohtumist hästi, kui röövisid teises voorus punkti ja asusid 2:0 juhtima. Kolmandas voorus oli Eestil võimalus teenida kaks punkti, kuid kahjuks läks Kaldvee viimane vise pikaks ja tuli leppida ühe punktiga.

Viiendas voorus tegid vastased Eesti paarile kingituse, kui visati oma kaks kivi ringi keskelt välja. Vastaste eksimus aitas Kaldveel ja Lillel võtta kaks punkti, millega viigistati seis 3:3-le.

Kuuendas voorus teenis Norra paar power play abil kaks punkti, eestlased tegid seitsmendas voorus sama ja viigistasid seisu 5:5-le. Viimases voorus oli viimase kivi eelis Norral ning nad ei vääratanud, teenides 6:5 võidu.

Kaldveel ja Lillel on nüüd kirjas üks võit ja neli kaotust. Õhtuses matšis lähevad nad vastamisi Kanada paariga Jocelyn Peterman - Brett Gallant, kellel on praeguseks kirjas kolm võitu ja kaks kaotust.

Enne Eesti - Norra mängu:

Eesti paaril on olümpial kirjas üks võit ja kolm kaotust: avapäeval jäädi alla Šveitsile 7:9, teisel Suurbritanniale 5:10, aga võideti Rootsit 7:5. Reedel tuli tunnistada Pekingi olümpiavõitja Itaalia 7:4 paremust.

Norra koondise bilanss on täpselt sama: avapäeval kaotati Suurbritanniale 6:8 ning neljapäeval USA-le 6:8 ja Kanadale 3:6. Reedel võideti aga Rootsit lausa 9:0.

Milano Cortina olümpia segapaaride kurlingu põhiturniir kestab 4.-9. veebruarini. Seejärel pääsevad neli paremat 9. veebruari õhtul toimuvatesse poolfinaalidesse. Päev hiljem selgitatakse olümpiavõitja ja mängitakse ka pronksimatš.