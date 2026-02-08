X!

Lill jääoludest: kurlingust kui sellisest enam palju alles polnud

Foto: Kuvatõmmis
Kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill kaotas Milano Cortina olümpiaturniiri eelviimases voorus tasavägise mängu järel USA-le 3:5 ning mängib esmaspäeval üheksanda koha nimel.

Lill kinnitas õhtuse kaotuse järel, et võitlust oli kõvasti. "Olud olid veel raskemad, kui üheski teises mängus, mis siiani olnud. Kurlingust kui sellisest, kivide pööramisest, enam palju alles polnud. Olime päris hästi mängus sees, võitlesime hästi, nemad ka. Üksikute visete küsimus, teises mängupooles mõlemad võistkonnad eksisid. Seekord nii," rääkis Lill.

Kaldvee sõnul on napi kaotusega raskem leppida kui suure allajäämisega. "Paar sentimeetrit, mis viimases kahes voorus meie poole ei olnud, jäävad ilmselt närima. Homme tuleb lihtsalt teha parem mäng ja sellest üle olla. Me tulime siia, et endast maksimum andma. Ega me allahindlust ei hakka tegema, et tabeliseis selline on," tõdes Kaldvee.

Tabeliseis on tõesti selline, et kahe pühapäevase kaotusega minetas Eesti paar võimaluse pääseda poolfinaali. Kahe võidu ja kuue kaotusega on Kaldvee ja Lill koos Tšehhi paariga tabeli põhjas, esmaspäeval mängitakse omavahel turniiri üheksanda koha peale.

"See oli mõlemalt võistkonnalt hea matš," kinnitas eestlaste treener Steffen Walstad. "Neil oli kuuendas voorus võimalus ennast väga heasse positsiooni viia, mida nad ei suutnud ära kasutada – siis tegime meie sama seitsmendas ja ka kaheksandas. Meil oli kaks võimalust, kus oleksime võinud võidu lävele astuda, aga see oli selline mäng, kus mõlemad mängisid hästi ja panid üksteist surve alla. Pidime tegema väga täpseid viskeid, saime nendega hakkama, aga lihtsalt paar olid liiga lühikesed," tõdes ta.

"Tšehhi on väga noor, talendikas võistkond. Kui nad mängivad hästi, mängivad nad väga kõrgel tasemel; kui nad mängivad kehvasti, võivad nad ka väga kehvad olla. See on osa mängust, kui oled noor ja veel kogemusi korjav võistkond. Peame lihtsalt enda mängule keskenduma," rääkis Walstad OM-turniiri viimaste vastaste kohta.

Toimetaja: Anders Nõmm

