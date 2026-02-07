Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

Sildaru parimaks tulemuseks jäi esimesel laskumisel kirja saadud 43,05 punkti, mis andis kokkuvõttes 21. koha. Ta tõdes, et saatuslikuks said kaks suuremat viga.

"Täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud," sõnas Sildaru ERR-ile. "Esimesel laskumisel oli kaks viga. Kolmandal reilil hakkasin liiga vara maha tulema ning viimasel hüppel oli maandumisel kerge ülekeeramine. Tunne oli rajal hea, ei tundnud pinget. Läksin oma asja tegema."

Ka teine laskumine nurjus kukkumiste tõttu. "Teisel laskumisel üritasime teha seda, mida olime treeningutel harjutanud. Kolmandal reilil tuli jälle ebaõnnestumine."

Isa ja treener Tõnis Sildaru nõustus, et kolmas reil valmistas kõige rohkem raskusi. "Võiks öelda, et õnne on vaja, aga vahel piisab ka sellest, kui pole ebaõnne. Kolmas reil sai täna meile saatuslikuks."

"Rada oli kindlasti raske. Finaali ei saanud ka näiteks Aspeni MK-etapil Henry järel kolmanda koha saanud Norra sõitja. Tagantjärele on alati lihtne targutada. Läksime peale kavaga, mille õnnestumine oleks taganud hea koha. Pigem sporti teha nii, et vahetevahel on hästi ja vahel läheb natuke halvemini," märkis Tõnis Sildaru.

"Täna olin mina [rohkem närvis], Henry oli stardis rahulik. Siit on palju õppida. Teeme omad järeldused ja võtame need järgmistele võistlustele kaasa. Rennisõidus tahaks kindlasti endast kõik anda," lisas ta.