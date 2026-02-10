Kahekordne pargisõidu maailmameister Ruud sai kaela ka olümpiakulla

25-aastane rahvuslikus kampsunis võistelnud Ruud pani konkurentidele ületamatu märgi maha juba oma avalaskumisega, kui kogus 86,28 punkti. Pekingis selle ala olümpiakulla saanud ameeriklane Alex Hall sai teises voorus kirja 85,75, pronksi sai viimase vooru 85,15-ga Uus-Meremaa suusataja Luca Harrington.

Ruud võitis Pekingi olümpiamängudel kuldmedali Big Airis, pargisõidu finaalis pidi ta toona piirduma viienda kohaga. Norralane on pargisõidus alistamatuks jäänud kahel viimasel MM-il, kui oli parim nii 2023. aastal Bakurianis kui mullu Engadinis.

Enne võistlust:

Laupäevases kvalifikatsioonis alustas Sildaru esimest laskumist hästi, kuid eksis lõpus maandumisel. Ta kogus 43,05 punkti, millega hoidis esimese laskumise järel 16. kohta. Paraku kukkus Sildaru ka teisel laskumisel, kus teenis vaid 21,70 punkti.

Kokkuvõttes sai Sildaru 28 sportlase konkurentsis 21. koha. Edasi finaali pääses tosin paremat ning viimasena tagas endale finaalikoha šveitslane Kim Gubser (64,10).

Esikolmiku moodustasid laupäeval norralased Birk Ruud (81,75) ja Tormod Frostad (79,96) ning rootslane Jesper Tjader (79,83). Valitsev olümpiavõitja ameeriklane Alex Hall oli 71,63 punktiga kaheksas.

Meeste freestyle-suusatamise pargisõidu finaali stardijärjekord: Kim Gubser, Sebastian Schjerve, Konnor Ralph, Luca Harrington, Alex Hall, Mac Forehand, Andri Ragettli, Matej Svancer, Jesper Tjader, Tormod Frostad, Birk Ruud. Finaalis sooritatakse kolm laskumist.