X!

Kahekordne pargisõidu maailmameister Ruud sai kaela ka olümpiakulla

OM2026
{{1770710880000 | amCalendar}}
Birk Ruud
Birk Ruud Autor/allikas: SCANPIX/AP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel võitis meeste freestyle-suusatamise pargisõidu norralane Birk Ruud.

25-aastane rahvuslikus kampsunis võistelnud Ruud pani konkurentidele ületamatu märgi maha juba oma avalaskumisega, kui kogus 86,28 punkti. Pekingis selle ala olümpiakulla saanud ameeriklane Alex Hall sai teises voorus kirja 85,75, pronksi sai viimase vooru 85,15-ga Uus-Meremaa suusataja Luca Harrington.

Ruud võitis Pekingi olümpiamängudel kuldmedali Big Airis, pargisõidu finaalis pidi ta toona piirduma viienda kohaga. Norralane on pargisõidus alistamatuks jäänud kahel viimasel MM-il, kui oli parim nii 2023. aastal Bakurianis kui mullu Engadinis.

Enne võistlust:

Laupäevases kvalifikatsioonis alustas Sildaru esimest laskumist hästi, kuid eksis lõpus maandumisel. Ta kogus 43,05 punkti, millega hoidis esimese laskumise järel 16. kohta. Paraku kukkus Sildaru ka teisel laskumisel, kus teenis vaid 21,70 punkti.

Kokkuvõttes sai Sildaru 28 sportlase konkurentsis 21. koha. Edasi finaali pääses tosin paremat ning viimasena tagas endale finaalikoha šveitslane Kim Gubser (64,10).

Esikolmiku moodustasid laupäeval norralased Birk Ruud (81,75) ja Tormod Frostad (79,96) ning rootslane Jesper Tjader (79,83). Valitsev olümpiavõitja ameeriklane Alex Hall oli 71,63 punktiga kaheksas.

Meeste freestyle-suusatamise pargisõidu finaali stardijärjekord: Kim Gubser, Sebastian Schjerve, Konnor Ralph, Luca Harrington, Alex Hall, Mac Forehand, Andri Ragettli, Matej Svancer, Jesper Tjader, Tormod Frostad, Birk Ruud. Finaalis sooritatakse kolm laskumist.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

17:24

Spordimuuseumi kogud. Eesti osales ka OM-ajaloo esimesel mäesuusavõistlusel

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

15:12

TÄNA OTSE | Kurlingu olümpiavõitja selgitavad Rootsi ja USA segapaarid

15:09

ERR-i olümpiajutud: Johannes palus politseilt küüti

14:59

Kahekordne pargisõidu maailmameister Ruud sai kaela ka olümpiakulla Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

17:24

Spordimuuseumi kogud. Eesti osales ka OM-ajaloo esimesel mäesuusavõistlusel

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:34

TÄNA OTSE | Predazzo hüppemäel selgub teine segavõistkondade olümpiavõitja

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

15:12

TÄNA OTSE | Kurlingu olümpiavõitja selgitavad Rootsi ja USA segapaarid

15:09

ERR-i olümpiajutud: Johannes palus politseilt küüti

14:59

Kahekordne pargisõidu maailmameister Ruud sai kaela ka olümpiakulla Uuendatud

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

14:23

Vetkal aitas Dordrechti võiduseeriat pikendada

13:42

Ukraina skeletonisõitjal keelati kanda hukkunud sportlasi kujutavat kiivrit

13:13

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

12:55

KUULA | "Võimlas" räägiti taliolümpia raskest algusest

12:20

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo