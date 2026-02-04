X!

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Milano Cortina taliolümpiamängudel saavad laskesuusavõistlused alguse 8. veebruaril 4x6 km segateatesõiduga, kuid Norra meedia teatel ei osale selles võistluses Johan-Olav Botn ega Sturla Holm Lägreid.

Norra telekanali TV2 allikate kinnitusel ei valitud pühapäevasesse segateatesse käimasoleval MK-hooajal üldliidri kollast särki kandnud Johan-Olav Botnit ega Pekingi mängude võistkondlikku olümpiavõitjat Sturla Holm Lägreidi. TV2 väitel lähevad meestest Norra koondise eest rajale Vetle Sjaastad Christiansen ja Martin Uldal. Veel ei ole teada, kes Norra naistest pääsevad segateates starti.

Norra laskesuusalegendile ja TV2 kommentaatorile Ole Einar Björndalenile tekitas Botni eemale jätmine kummastust. "On väga kummaline, et Botnile ei anta võimalust. Tal on rohkem punkte MK-sarjas kui teistel, kuigi ta on osalenud vähematel MK-etappidel," ütles Björndalen, lisades, et tavaliselt saavad segateates osaleda need sportlased, kes on MK-sarja üldarvestuses kõige parematel kohtadel.

Botn jättis jaanuaris haigestumise tõttu vahele Oberhofi ja Ruhpoldingi MK-etapid, kuid naasis võistlustulle Nove Mestos, kus sai ühisstardist sõidus seitsmenda koha ja aitas segateates Norra võistkonna kuuendale kohale. Samas avaldas Botn pärast Nove Mesto etappi, et jäi taaskord haigeks. "Mu vorm oli juba täitsa hea. Aga nüüd on päris paha olla, loodetavasti läheb kiiresti üle," ütles Botn nädal tagasi Norra ringhäälingule.

MK-sarja üldarvestuses hoiab Botn neljandat kohta, kaotades liidrile prantslasele Eric Perrot'le 204 punktiga. Christiansen paikneb üheksandal, Lägreid 11. ja Uldal 13. kohal.

Neli aastat tagasi toimunud Pekingi mängudel teenis Norra segateatesõidus kuldmedali. Tookord võisteldi koosseisus Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bö ja Johannes Thingnes Bö.

Milano Cortina mängude laskesuusavõistlused peetakse Anterselvas ning otseülekanne segateatesõidust algab pühapäeval, 8. veebruaril ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.

Toimetaja: Henrik Laever

