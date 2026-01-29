X!

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

Johan-Olav Botn
Johan-Olav Botn Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatähe Johan-Olav Botn ja tema murdmaasuusatajast elukaaslase Karoline Simpson-Larseni ettevalmistused Milano Cortina taliolümpiamängudeks on ajutiselt pausil, sest Norra medalilootused jäid treeninglaagris haigeks.

Tänavust laskesuusatamise maailma karika sarja hooaega kahe järjestikuse võiduga alustanud ja kuni jaanuarini liidrisärki kandnud Botn pidi niigi Oberhofi ja Ruhpoldingi etapid haiguse tõttu vahele jätma, lisaks on norralane leinanud oma lähedase sõbra Sivert Guttorm Bakkeni surma.

Botn naasis Nove Mestos võistlustulle ja saavutas lühikesel tavadistantsil 12. ja ühisstardist sõidus seitsmenda koha, aga jäi taaskord haigeks. "Mu vorm oli juba täitsa hea. Aga nüüd on päris paha olla, loodetavasti läheb kiiresti üle," ütles 26-aastane norralane Norra ringhäälingule.

"Selleks on päris halb aeg," lisas ta. "Ma olin eelmisest haigusest taastumisega juba heal järjel ja nüüd veel üks tagasilöök. Loodetavasti saan õigepea treenima hakata ja langus pole kõige suurem."

Lisaks Botnile taastub haigusest ka tema elukaaslane, sel hooajal murdmaasuusatamise MK-sarjas karjääri esimese etapivõidu pälvinud Karoline Simpson-Larsen. Mõlemad valmistuvad olümpiadebüüdiks, murdmaasuusatamise programm saab alguse 7. veebruaril ja laskesuusatajad lähevad rajale päev hiljem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

