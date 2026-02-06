Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

Norra laskesuusakoondise mänedžer Per Arne Botnan kinnitas, et Milano Cortina taliolümpiamängude esimesel laskesuusavõistlusel ei osale Johan-Olav Botn ega Sturla Holm Lägreid.

Laskesuusavõistlused saavad taliolümpial alguse pühapäeval 4x6 km segateatesõiduga. Paar päeva tagasi hakkas Norra meedias ringlema kuuldus, et selles võistluses ei osale Johan-Olav Botn ega Sturla Holm Lägreid, vaid nende asemel pääsevad Norra koondise eest rajale Vetle Sjaastad Christiansen ja Martin Uldal.

Rahvuskoondise mänedžer Botnan kinnitas reedel kodumaa meediale, et segateatesõidus stardivad Christiansen ja Uldal ning naistest Karoline Knotten ja Maren Kirkeeide. "Valisime need neli sportlast, kes on meie arvates praegu kõige paremad ja annavad meile kõige suurema medalivõimaluse," ütles Botnan NRK-le.

Botnani sõnul vajab Botn hiljutisest haigestumisest tervenemiseks veidi lisaaega. "Loomulikult tahab ta võistelda. Oleme üritanud kogu protsessi viia läbi võimalikult läbipaisvalt," märkis Botnan.

Botn sai otsusest teada pärast Nove Mesto MK-etappi. "Muidugi tahan võistelda. Olin veendunud, et tegin endast kõik, aga valiti välja kaks väga head meest," sõnas ta NRK-le.

Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen tõi välja, et tavaliselt saavad segateates osaleda need sportlased, kes on MK-sarja üldarvestuses kõige parematel kohtadel. Botn hoiab MK-sarjas neljandat kohta, Christiansen paikneb üheksandal, Lägreid 11. ja Uldal 13. kohal.

"Mõistan, et haiguse ja kõige muu tõttu oli tegemist veidi erandliku olukorraga. See on arusaadav, aga soovin siiski, et valikud langetataks nii nagu tavaliselt," märkis Botn.

NRK eksperdi Ola Lunde sõnul pandi segateatesõidu koosseisuga täppi. Seda hoolimata asjaolust, et Uldal ja Kirkeeide teevad oma olümpiadebüüdid.

"Arvestades Botni olukorda on see ilmselt parim võistkond, mille Norra saab välja panna. Ja Botn on sisuliselt ainus, kes võib natukene pettunud olla, et ei saa segateates võistelda," märkis Lunde.

"Minu jaoks on täiesti loogiline, et Kirkeeide saab ankrunaise rolli. Ta on sel hooajal väga kõrgel tasemel võistelnud. Paljud konkurendid kardavad teda," lisas Lunde.

Milano Cortina mängude laskesuusavõistlused peetakse Anterselvas ning otseülekanne segateatesõidust algab pühapäeval, 8. veebruaril ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.