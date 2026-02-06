X!

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

OM2026
Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Norra laskesuusakoondise mänedžer Per Arne Botnan kinnitas, et Milano Cortina taliolümpiamängude esimesel laskesuusavõistlusel ei osale Johan-Olav Botn ega Sturla Holm Lägreid.

Laskesuusavõistlused saavad taliolümpial alguse pühapäeval 4x6 km segateatesõiduga. Paar päeva tagasi hakkas Norra meedias ringlema kuuldus, et selles võistluses ei osale Johan-Olav Botn ega Sturla Holm Lägreid, vaid nende asemel pääsevad Norra koondise eest rajale Vetle Sjaastad Christiansen ja Martin Uldal.

Rahvuskoondise mänedžer Botnan kinnitas reedel kodumaa meediale, et segateatesõidus stardivad Christiansen ja Uldal ning naistest Karoline Knotten ja Maren Kirkeeide. "Valisime need neli sportlast, kes on meie arvates praegu kõige paremad ja annavad meile kõige suurema medalivõimaluse," ütles Botnan NRK-le.

Botnani sõnul vajab Botn hiljutisest haigestumisest tervenemiseks veidi lisaaega. "Loomulikult tahab ta võistelda. Oleme üritanud kogu protsessi viia läbi võimalikult läbipaisvalt," märkis Botnan.

Botn sai otsusest teada pärast Nove Mesto MK-etappi. "Muidugi tahan võistelda. Olin veendunud, et tegin endast kõik, aga valiti välja kaks väga head meest," sõnas ta NRK-le.

Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen tõi välja, et tavaliselt saavad segateates osaleda need sportlased, kes on MK-sarja üldarvestuses kõige parematel kohtadel. Botn hoiab MK-sarjas neljandat kohta, Christiansen paikneb üheksandal, Lägreid 11. ja Uldal 13. kohal.

"Mõistan, et haiguse ja kõige muu tõttu oli tegemist veidi erandliku olukorraga. See on arusaadav, aga soovin siiski, et valikud langetataks nii nagu tavaliselt," märkis Botn.

NRK eksperdi Ola Lunde sõnul pandi segateatesõidu koosseisuga täppi. Seda hoolimata asjaolust, et Uldal ja Kirkeeide teevad oma olümpiadebüüdid.

"Arvestades Botni olukorda on see ilmselt parim võistkond, mille Norra saab välja panna. Ja Botn on sisuliselt ainus, kes võib natukene pettunud olla, et ei saa segateates võistelda," märkis Lunde.

"Minu jaoks on täiesti loogiline, et Kirkeeide saab ankrunaise rolli. Ta on sel hooajal väga kõrgel tasemel võistelnud. Paljud konkurendid kardavad teda," lisas Lunde.

Milano Cortina mängude laskesuusavõistlused peetakse Anterselvas ning otseülekanne segateatesõidust algab pühapäeval, 8. veebruaril ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

05.02

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

sport.err.ee värsked uudised

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

11:51

Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

10:45

Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo