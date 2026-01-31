Olümpial on jäätantsus suursoosikuteks kogenud paarid ja fookuses on loomingulisus

Iluuisutamises on jäätantsus nii võistlejate vanus kui ka populaarsus viimaste aastatega järjest kasvanud. Iluuisutreeneri ja koreograafina tegutsev Taavi Rand selgitas ERR-ile, miks paelub jäätants üha rohkem sportlasi.

Rand uisutas sportlasena 2010. aasta Vancouveri olümpial ja saavutas 11. koha Euroopa meistrivõistlustel 2013. aastal, kui kaks astet kõrgemal olid Charlene Guignard ja Marco Fabbri Itaaliast, kes on jätkuvalt konkurentsis, võitnud rea tiitlivõistluste medaleid ja loodavad kodusel Milano olümpial olla kõrges mängus.

Lisaks Guignardile ja Fabbrile jahivad olümpiamängudel kõrget kohta kolmel viimasel aastal maailmameistriks kroonitud ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates. Taas on konkurentsis kahel eelmisel olümpial hõbeda saanud Kanada paar Piper Gilles ja Paul Poirer ning tippsporti naasis prantslane Guillaume Cizeron, kes tahab Pekingi triumfi korrata Milanos uue partneriga. Koos Laurence Fournier Beaudryga tuli ta Sheffieldis Euroopa meistriks.

"Ma kõigepealt tahan välja tuua seda, et kui võrdlen 20 aasta taguseid tulemusi, siis esikümnes oli võib-olla kuskil kaks-kolm paari, kes olid üle 30 aasta vanused. Praegu näeme, et kõrges vanuses sportlasi on väga palju ja see on suuresti seotud teadusega. Nüüdseks on hakatud mõtlema taastumise peale. Enam ei panda rõhku sellele, et pressime, survestame, paneme koormust juurde, mis viib selle ülekoormuse tundeni, mis viib vigastuste tekkeni. Et on hakatud mõtlema taastumise peale, see näitab juba seda taset, et sellises vanuses on veel võimalik kujutada, mis on ka minu generatsioon, kui ma olin siin koos nendega," selgitas Rand.

Kui populaarsuse kasvu üheks vedavaks jõuks on rohkem kogenud sportlasi, siis teine oluline tegur on üha loomingulisemad ja detailsemad kavad. "Sellises vanuses sportlastel jõuab see tehniline tase teatud määral platooni, ta tehniliselt niivõrd edasi enam ei arene. Millega sportlane nüüd hakkab neid kõrgemaid punkte saavutama, on kava kreatiivsus. Minu meelest on kõikide kavad viimase viie kuni seitsme aastaga loomingulisemaks muutunud. Ja see ongi põhiline tegevus, millega saab endale väga hea koha saavutada. Enam ei vaadata niivõrd võimsat, tehnilist või suurt etteastet, vaid pigem hakatakse vaatama selles suunas, et kui kreatiivselt ja detailselt on kõik liigutused muusika sees. See teeb jäätantsu praegu väga-väga huvitavaks ja tõmbab seda vaatama," märkis Rand.

Küpsemas vanuses sportlased on tihti rohkem avatud uutele ideedele. "Neil on kogemus niivõrd suur juba ja nad on juba ehitanud sellise aluse alla, mille põhjal nad saavad hakata uuemaid mõtteid ja ideid kavasse sisse panema. Võib-olla nooremas eas on rohkem adrenaliini, tahetakse olla võimsamad. Aga kogenud sportlased ei ole võimelised enam niivõrd võimsad olema. Nad suudavad head loomingut siiski välja näidata ja mulle praegu see nii meeldib. See viib mõnes mõttes tagasi 1980. ja 1990. aastatesse, kus kavad olidki loomingulise eesmärgiga, mingisuguse mõttega. Vahepeal muutus jäätants väga tehniliseks ja akrobaatiliseks, aga seda enam niivõrd ei ole. Kreatiivsus on praegu põhisõnum, mida tahetakse välja tuua, et oleksid võimalikult loomingule ja võimalikult detailne," lisas Rand.

Koos ema Leaga juhendab Rand koduseks juunioride maailmameistrivõistlusteks valmistuvat 16-aastast Ksenia Šipunovat ja 19-aastast Miron Korjaginit. Rand selgitas ERR-ile, kuidas tehakse tantsupiruetti, kiireid pöördeid ja millised on erinevad sammude seeriad jäätantsus.

***

Tantsupiruett:

"Jäätantsu üks põhilisi vabakava elemente on piruett. See on väga arusaadav, me keerleme koha peal, koosneb erinevatest poosidest ja koosneb madalast poosist, sirgest poosist ja horisontaalpoosist. Paar peab mõlemad läbima neli asendit ja kokku pöörama siis kolm pööret koos väljasõiduga."

Kiired pöörded (Twizzle):

"Järgmine arusaadav element jäätantsus on twizzle, mis koosnevad kolmest osast. Paar peab pöörlema neli pööret ühel jalal ära, kokku peab sooritama kaks kuni kolm twizzle'it ja hoidma asendeid erinevates poosides selleks, et saavutada kõrgem raskusaste."

Sammude seeria:

"Järgmine üks raskematest elementidest on sammude seeria. Paar peab seeria jooksul sõitma koos erinevaid pöördeid ja sooritama elemendi sügavatel kaarte peal, võimalikult puhtalt ja detailselt näitama selleks, et saavutada kõige kõrgem raskusaste."

Paralleelne sammude seeria:

"Väga tähtis element, mida tavaliselt tehakse rütmitantsus. Samuti koosneb paralleel erinevatest rasketest pööretest. Kokku peab tegema neid viis ja kõige tähtsam on, et paar ei tohi puudutada üksteist ning hoidma võimalikult lähedat distantsi."

***

Eesti juunioride meistrid on üheskoos harjutanud üle kolme aasta. "Nende puhul olen aastate jooksul näinud, et nad hakkavad muutuma üheks. Ehk siis paarina käitumine on nende puhul märkimisväärselt rohkem näha, kui oli algusaastatel. Nad on hakanud rohkem pühenduma enda kavadele, enda tehnikale ja mulle meeldib ka see, et samas nad ei ole sellised, kes niivõrd ainult kuulavad treeneri sõna ja ütlevad jah, me teeme ära, vaid nad ise pakuvad enda poolt ka loogilisi lahendusi," rääkis Rand.

Kui keeruline on jäätantsus tippu jõuda? "See nõuab aastatepikkust rutiini ja järjepidevat tööd. Jäätants on paraku selline, et esimese aastaga ei saa kohe isegi mitte finaali," märkis Rand.

"Meie peame sellega arvestama, et see planeerimine ei ole isegi mitte üks olümpiatsükkel, vaid võib-olla kaks-kolm olümpiatsüklit. Jäätants on väga-väga eeskujulik distsipliin teistele aladele ehk siis ükssõidule ja paarissõidule, sest me näitame uisu valdamisoskust seal. Aga selleks, et jäätantsupaar konkreetselt jõuaks maailmas tippu, see nõuab aastatepikkust treppide peale astumist. Üles, üles, üles ja võib-olla jõuab sinna tippu. On vaja kannatust, aega ja väga suurt kreatiivsust. Looming on jäätantsus see, mis aitab tippu jõuda," lisas ta.

ERR-i kanalitel algavad iluuisutamise olümpiaprogrammi otseülekanded 9. veebruaril jäätantsu rütmitantsuga. Juunioride MM Tallinnas toimub 4.-7. märtsini ja jõuab ERR-i kanalite vahendusel ka teleekraanile.