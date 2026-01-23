Premium liiga avamäng toob väljakule Flora ja Nõmme Unitedi

Jalgpalli A. Le Coq Premium liiga uus hooaeg saab alguse 6. märtsil, kui omavahel lähevad vastamisi möödunud hooaja meister Tallinna FC Flora ja liigasse tõusnud FC Nõmme United. Hooaja avakohtumine on nähtav ERR-i kanalitel.

Meistritiitli eest asub tänavu võistlustulle kümme meeskonda: Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Nõmme Kalju FC, Paide Linnameeskond, JK Narva Trans, Pärnu JK Vaprus, Harju JK Laagri, Tartu JK Tammeka, FC Kuressaare ning möödunud hooajal Esiliigas võidutsenud ja kõrgliigapääsme taganud FC Nõmme United, vahendab jalgpall.ee.

Avavooru esimesel mängupäeval on väljakul Flora ja Nõmme, kes panevad palli mängu 6. märtsil kell 19.00 Sportland Arenal. Päev hiljem võõrustab Pärnu Vaprus Paide Linnameeskonda ning Narva Trans Harju Laagrit. Avavoorule tõmmatakse joon alla pühapäeval, kui Sportland Arenal toimuvas kohtumises on vastamisi Levadia ja Kuressaare ja Tartu Coop staadionil kohtuvad Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju.

Viimase vooru kohtumised mängitakse 7. novembril algusega. Omavahel kohtuvad Levadia ja Kalju, Paide ja Flora, Trans ja Harju, Tammeka ja Vaprus ning Kuressaare ja Nõmme United.

Kodune klubijalgpallihooaeg saab traditsioonilise avapaugu 28. veebruaril Paide jalgpallihallis toimuva A. Le Coq Superkarikaga, kus omavahel lähevad vastamisi möödunud hooaja meister Tallinna FC Flora ja karikavõitja Nõmme Kalju FC.