X!

Premium liiga avamäng toob väljakule Flora ja Nõmme Unitedi

Premium liiga
Tallinna FC Flora asub Premium liiga tiitlit kaitsma
Tallinna FC Flora asub Premium liiga tiitlit kaitsma Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Premium liiga

Jalgpalli A. Le Coq Premium liiga uus hooaeg saab alguse 6. märtsil, kui omavahel lähevad vastamisi möödunud hooaja meister Tallinna FC Flora ja liigasse tõusnud FC Nõmme United. Hooaja avakohtumine on nähtav ERR-i kanalitel.

Meistritiitli eest asub tänavu võistlustulle kümme meeskonda: Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Nõmme Kalju FC, Paide Linnameeskond, JK Narva Trans, Pärnu JK Vaprus, Harju JK Laagri, Tartu JK Tammeka, FC Kuressaare ning möödunud hooajal Esiliigas võidutsenud ja kõrgliigapääsme taganud FC Nõmme United, vahendab jalgpall.ee.

Avavooru esimesel mängupäeval on väljakul Flora ja Nõmme, kes panevad palli mängu 6. märtsil kell 19.00 Sportland Arenal. Päev hiljem võõrustab Pärnu Vaprus Paide Linnameeskonda ning Narva Trans Harju Laagrit. Avavoorule tõmmatakse joon alla pühapäeval, kui Sportland Arenal toimuvas kohtumises on vastamisi Levadia ja Kuressaare ja Tartu Coop staadionil kohtuvad Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju.

Viimase vooru kohtumised mängitakse 7. novembril algusega. Omavahel kohtuvad Levadia ja Kalju, Paide ja Flora, Trans ja Harju, Tammeka ja Vaprus ning Kuressaare ja Nõmme United.

Kodune klubijalgpallihooaeg saab traditsioonilise avapaugu 28. veebruaril Paide jalgpallihallis toimuva A. Le Coq Superkarikaga, kus omavahel lähevad vastamisi möödunud hooaja meister Tallinna FC Flora ja karikavõitja Nõmme Kalju FC.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

09:08

Premium liiga avamäng toob väljakule Flora ja Nõmme Unitedi

20.01

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

16.01

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

07.01

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

02.01

Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule

30.12

Floraga liitus seni Kalevis mänginud noor vasakkaitsja

25.12

FC Floraga liitus 19-aastane paremkaitsja Matvei Jekimov

23.12

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

10:24

Eesti kergejõustiku tipud panevad end nädalavahetusel Lasnamäel proovile

09:53

Clippers võitis teist korda järjest Los Angelese lahingu

09:08

Premium liiga avamäng toob väljakule Flora ja Nõmme Unitedi

08:30

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil?

08:14

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta Uuendatud

08:09

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

08:05

Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

22.01

Leedu andis kodusel EM-il võidu käest viimasel minutil

22.01

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal Uuendatud

22.01

ETV spordisaade, 22. jaanuar

22.01

Asi klubil ei õnnestunud eurosarjas veerandfinaali jõuda

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo