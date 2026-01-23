X!

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele

Laskesuusatamine
{{1769149800000 | amCalendar}}
Laskesuusatamise MK. Le Grand Bornand. Naiste sprint
Laskesuusatamise MK. Le Grand Bornand. Naiste sprint Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Tšehhis Nove Mestos toimuval laskesuusatamise MK-etapil võitis reedese naiste lühikese tavadistantsi prantslanna Justine Braisaz-Bouchet. Parima eestlannana oli Tuuli Tomingas 48.

Braisaz-Bouchet pidas reedesel võistlusel võidu nimel põnevat võitlust koondisekaaslase Lou Jeanmonnot'ga. Mõlemad naised eksisid tiirudes ühe korra, aga kui viimasest tiirust väljudes oli Jeanmonnot' edu 1,1 sekundit, suutis Braisaz-Bouchet finišiks teda ikkagi 1,4 sekundiga edestada.

Kaks möödalasku tegid sakslanna Franziska Preuss (+1.02,2) ja rootslanna Anna Magnusson (+1.06,8). Puhtalt lasid reedel kaks naist, kellest Tamara Steiner sai hooaja parima sõidu teinud Lena Häcki-Grossi järel kuuenda koha. Kodupubliku ees säras vähem kui kuu aega tagasi 19. sünnipäeva tähistanud Ilona Plechacova, kes eksis vaid teises tiirus ja sai lõpuks 18. koha (+2.29,7).

Parima eestlannana sai Tuuli Tomingas (1+0+0+2) 48. koha (+4.32,2). 40. ehk punktikohast jäi teda lahutama 22 sekundit. Hanna-Brita Kaasik (0+2+0+1; +7.00,3) sai 79., Emma Roberta Rajando (1+2+0+1; +8.20,9) 88. ning Grete Gaim (0+2+1+2; +10.24,4) 90. koha.

Enne võistlust:

Viimasel olümpiaeelsel etapil esindavad Eesti koondist neli naist. Tuuli Tomingas kannab stardinumbrit 55 ning saab lähte kell 19.42, Grete Gaim (75) kell 19.52, Emma Roberta Rajando (79) kell 19.54 ning Hanna-Brita Kaasik (87) kell 19.58.

Rajando jaoks on tegemist karjääri teise MK-etapiga, sel hooajal osales ta ka Ruhpoldingi etapil.

Enne Milano Cortina taliolümpiamänge on jäänud pidada veel kaks naiste individuaalsõitu, MK-sarja üldarvestuses on prantslanna Lou Jeanmonnot (718 p). Suvi Minkkinen (582 p) jääb enam kui saja punkti kaugusele, soomlannale järgnevad norralannad Maren Kirkeeide (576 p) ning rootslannad Hanna Öberg (560 p), Elvira Öberg (506 p) ja Anna Magnusson (501 p).

Jeanmonnot kannab reedel numbrit 30 ja stardib kell 19.30, Minkinnen (50) kell 19.40, aga Kirkeeide ja õed Öbergid jätavad selle etapi vahele.

Eestlastest on üldarvestuses kõrgeimal kohal Regina Ermits, kes on kogunud 201 punkti ja jätkab 19. real. Ermits osaleb ka Nove Mesto etapil, aga ainult pühapäevases ühisstardist sõidus.

Kokku on stardinimekirjas 93 naist.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel

22.01

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

21.01

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu

17.01

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

16.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha

16.01

Ermits: ütlesin endale tiirus, et vot ei lase seda lasku praegu mööda!

sport.err.ee uudised

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

23.01

Teiseks hüppeks kindluse leidnud Prevc haaras lennumäe MM-il liidrikoha

23.01

ETV spordisaade, 23. jaanuar

23.01

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

23.01

Odermatt kasvatas Kitzbüheli ülisuurslaalomiga edu, Luik 48.

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

23.01

Marten Liiv pääses teist korda MK-etapil pjedestaalile

23.01

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

23.01

OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

23.01

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

23.01

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

23.01

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

23.01

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo