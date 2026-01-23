Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele

Braisaz-Bouchet pidas reedesel võistlusel võidu nimel põnevat võitlust koondisekaaslase Lou Jeanmonnot'ga. Mõlemad naised eksisid tiirudes ühe korra, aga kui viimasest tiirust väljudes oli Jeanmonnot' edu 1,1 sekundit, suutis Braisaz-Bouchet finišiks teda ikkagi 1,4 sekundiga edestada.

Kaks möödalasku tegid sakslanna Franziska Preuss (+1.02,2) ja rootslanna Anna Magnusson (+1.06,8). Puhtalt lasid reedel kaks naist, kellest Tamara Steiner sai hooaja parima sõidu teinud Lena Häcki-Grossi järel kuuenda koha. Kodupubliku ees säras vähem kui kuu aega tagasi 19. sünnipäeva tähistanud Ilona Plechacova, kes eksis vaid teises tiirus ja sai lõpuks 18. koha (+2.29,7).

Parima eestlannana sai Tuuli Tomingas (1+0+0+2) 48. koha (+4.32,2). 40. ehk punktikohast jäi teda lahutama 22 sekundit. Hanna-Brita Kaasik (0+2+0+1; +7.00,3) sai 79., Emma Roberta Rajando (1+2+0+1; +8.20,9) 88. ning Grete Gaim (0+2+1+2; +10.24,4) 90. koha.

Enne võistlust:

Viimasel olümpiaeelsel etapil esindavad Eesti koondist neli naist. Tuuli Tomingas kannab stardinumbrit 55 ning saab lähte kell 19.42, Grete Gaim (75) kell 19.52, Emma Roberta Rajando (79) kell 19.54 ning Hanna-Brita Kaasik (87) kell 19.58.

Rajando jaoks on tegemist karjääri teise MK-etapiga, sel hooajal osales ta ka Ruhpoldingi etapil.

Enne Milano Cortina taliolümpiamänge on jäänud pidada veel kaks naiste individuaalsõitu, MK-sarja üldarvestuses on prantslanna Lou Jeanmonnot (718 p). Suvi Minkkinen (582 p) jääb enam kui saja punkti kaugusele, soomlannale järgnevad norralannad Maren Kirkeeide (576 p) ning rootslannad Hanna Öberg (560 p), Elvira Öberg (506 p) ja Anna Magnusson (501 p).

Jeanmonnot kannab reedel numbrit 30 ja stardib kell 19.30, Minkinnen (50) kell 19.40, aga Kirkeeide ja õed Öbergid jätavad selle etapi vahele.

Eestlastest on üldarvestuses kõrgeimal kohal Regina Ermits, kes on kogunud 201 punkti ja jätkab 19. real. Ermits osaleb ka Nove Mesto etapil, aga ainult pühapäevases ühisstardist sõidus.

Kokku on stardinimekirjas 93 naist.