X!

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

OM2026
Eesti murdmaasuusatajate treening Teseros
Vaata galeriid
52 pilti
OM2026

Eesti murdmaasuusakoondis sai neljapäeval Teseros esimest korda tutvuda Milano Cortina taliolümpia suusarajaga.

Kolmel korral põhja suusaalade maailmameistrivõistlusi võõrustanud Teseros on esimene olümpiastart kavas laupäeval, kui naised sõidavad 10+10 km suusavahetusega distantsi.

Murdmaasuusatajatest esindavad Eestit taliolümpial Alvar Johannes Alev, Martin Himma ja Karl Sebastian Dremljuga ning naistest Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul ja Teiloora Ojaste.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

14:53

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

13:40

Noor Läti bobikelgutaja kukkus treeningul raskelt ja peab OM-i vahele jätma

12:59

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

10:31

Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

09:26

Vabakavas muudatuse teinud Selevko naudib Milanos treeninguid suursoosikuga

sport.err.ee värsked uudised

15:15

FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

15:11

Vähidiagnoosi saanud jalgpallur Tauno Tekko: korra oli mõte, kas nüüd ongi kõik

14:53

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

14:31

OM-i korraldajad võitlevad Venemaa küberrünnakutega

14:04

Nii Larseni kui Tamme klubi sai Šotimaa kõrgliigas kaotuse

13:40

Noor Läti bobikelgutaja kukkus treeningul raskelt ja peab OM-i vahele jätma

12:59

Lill teisest kaotusest: me ei mänginud piisavalt hästi

12:38

TÄNA OTSE | Brittidele kaotanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Rootsi paariga Uuendatud

12:02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

11:29

Mihkels teeb reedel Omaanis hooaja avastardi

10:56

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

10:31

Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

10:11

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

09:26

Vabakavas muudatuse teinud Selevko naudib Milanos treeninguid suursoosikuga

09:06

Dallas saatis Davise Washingtoni, Warriors tõi meeskonda Porzingise

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo