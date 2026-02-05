FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu
Eesti murdmaasuusakoondis sai neljapäeval Teseros esimest korda tutvuda Milano Cortina taliolümpia suusarajaga.
Kolmel korral põhja suusaalade maailmameistrivõistlusi võõrustanud Teseros on esimene olümpiastart kavas laupäeval, kui naised sõidavad 10+10 km suusavahetusega distantsi.
Murdmaasuusatajatest esindavad Eestit taliolümpial Alvar Johannes Alev, Martin Himma ja Karl Sebastian Dremljuga ning naistest Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul ja Teiloora Ojaste.
Toimetaja: ERR Sport