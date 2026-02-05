FOTOD | Eesti murdmaasuusatajad tegid OM-i võistlusrajal esimese treeningu

Kolmel korral põhja suusaalade maailmameistrivõistlusi võõrustanud Teseros on esimene olümpiastart kavas laupäeval, kui naised sõidavad 10+10 km suusavahetusega distantsi.

Murdmaasuusatajatest esindavad Eestit taliolümpial Alvar Johannes Alev, Martin Himma ja Karl Sebastian Dremljuga ning naistest Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul ja Teiloora Ojaste.