Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13 aasta pikkust karikapõuda lõpetada lootev Atletico oli esiliigaklubi vastupanu murdmisega raskustes. Avapoolajal silitas Deportivo väravaraame Antoine Griezmanni vägev kauglöök, kuid pall lendas latipõrkest üle värava.

Teisel poolajal sai Griezmann sihiku paika ja keerutas 61. minutil palli karistuslöögist otse Deportivo värava ristnurka. Ülejäänud kohtumise lämmatas Atletico südi kaitsetööga võõrustaja rünnakud ära ning pääses 1:0 võiduga veerandfinaali.

Kaheksa parema sekka jõudsid veel Baskimaa klubid Bilbao ja Real Sociedad. Bilbao jäi kolm korda esiliigaklubi Leonesa vastu kaotusseisu, aga võttis lõpuks 104. minutil löödud väravast 4:3 võidu. Real Sociedad sai 2:2 lõppenud normaal- ja lisaajajärel penaltiseerias jagu Osasunast.

Kolmapäeval selguvad edasipääsejad paaridest Alaves - Rayo Vallecano, Albacete - Madridi Real ja Betis - Elche. Karikakaitsja Barcelona peab oma veerandfinaalkohtumise Racing Santanderi vastu neljapäeval.